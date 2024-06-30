告五人千萬伯爵珠寶加持首奪金曲年度歌曲！Lulu戴全場最貴開場唱兒歌

記者張毓容／台北報導 圖／攝影中心、品牌提供、金曲35提供

第35屆金曲獎頒獎典禮於29日晚間盛大登場，參與盛會的男星、女星們風格各異、百花齊放，除了禮服造型吸睛，點綴在頸部、手上、耳上各處的珠寶們也是搶眼亮點。人氣樂團告五人以俐落全黑造型搭配近4000萬伯爵珠寶，以強大氣勢首度奪下年度歌曲大獎，而全場最貴行頭則由主持人Lulu黃路梓茵拿下。

每次典禮中都狂換造型的金曲典禮主持人Lulu黃路梓茵，今年依舊展現超強時尚力，從現身紅毯的MOSCHINO 2024早春系列亮片長禮服，到典禮的Ralph Lauren金箔潑墨感禮服、刺繡亮粉裙都讓讓人印象深刻，身上的珠寶也跟著造型更換，她連換多套伯爵（PIAGET）和MIKIMOTO多套高級珠寶，總價值超過5300萬，成為全場行頭最貴氣的女星。

堪稱當今三金御用主持人的Lulu，穩健又幽默的台風，總收穫不少好評。本次典禮開場，她身穿Ralph Lauren潑墨感金箔禮服搭配金色立體絲綢頭飾，演唱超紅兒歌《蘑菇濃湯》的金曲35改編版，她搭配伯爵Sunlight Journey頂級珠寶系列鉑金黃鑽項鍊、鉑金黃鑽耳環和Mediterranean Garden 頂級珠寶系列 18K 玫瑰金黑蛋白石彩色寶石手鐲，總金額逼近5000萬，爲華麗服裝更添奢華氣勢。

風格百變的她，典禮中換穿另一套KHOON HOOI花朵刺繡拼接亮粉裙禮服，搭配MIKIMOTO Universe Elements系列珍珠鑽石耳環、南洋珠鑽戒和Boucle Précieuse 系列珍珠鑽石手鍊/項鍊，展現端莊典雅氣質。

綜觀本屆金曲獎，沒有太多上千萬元的高級珠寶助陣，多是以設計感取勝的百萬級珠寶，像是以《又到天黑》拿下「年度歌曲獎」的夯團告五人，全團三人統一以黑色系服裝為主，搭配伯爵珠寶腕表，穿出簡約俐落質感。女主唱犬青身穿CELINE BY HEDI SLIMANE亮片刺繡短裙拖尾訂製禮服，搭配伯爵Delicate Flora頂級珠寶系列18K白金鑽石項鍊、Mediterranean Garden頂級珠寶系列18K白金鑽石耳環、Rose Passion 頂級珠寶系列18K白金鑽石戒指和Wings of Light頂級珠寶系列18K白金鑽石手鐲，以總價近4000萬的精緻珠寶，為全黑短裙禮服點綴上閃亮焦點。

男主唱雲安身穿Emporio Armani黑色羊毛開襟繫帶大衣搭配背心和西裝長褲，再以伯爵Possession系列的18K白金鑽石流蘇長項鍊和2款18K白金鑽石戒指點亮造型；鼓手哲謙則穿著CELINE HOMME西裝套裝，搭配伯爵Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋戒指和18K白金鑽石自動上鍊超薄腕錶，增添沉穩知性氣息。

剛拿下本屆金曲歌后的孫盛希，不論是在紅毯還是典禮領獎時，都以超辣禮服搭配Boucheron珠寶登場。紅毯一出場就驚豔眾人的Mônot黑色纏繞挖空禮服，她搭配Boucheron最具代表性的Quatre Classique系列手鐲、耳環、戒指，尤其手上的Quatre Classique手鐲更是來頭不小，全球只有2件，孫盛希更是第一位於紅毯配戴亮相的藝人，完美為她襯出氣勢；獲頒最佳華語女歌手獎時，她換穿以色列婚紗品牌Julie Vino水鑽鏤空禮服，搭配Boucheron全套Plume de Poan系列珠寶，包含孔雀羽毛吊墜耳環、細緻花葉造型的手環和戒指，更襯出優雅魅力。

金曲歌后A-lin今晚壓軸頒發「最佳華語專輯獎」及「年度專輯獎」等大獎，她穿著BALMAIN黑白條紋斜肩禮服搭配寬大手環、多款鑽石戒指展現天后氣勢。她配戴Tiffany 18K黃金鑽石垂墜式耳環和總重逾38克拉的編織設計鑽石手環、Elsa Peretti Split Cuff 18K金手環，手上更疊搭Jean Schlumberger by Tiffany十六石鑽石戒指、18K黃金鋪鑲鑽石戒指、T True 18K金鋪鑲鑽石鏤空戒指、18K白金窄版鏤空戒指，總價逾1300萬。

星光大道主持人之一黃偉晉，也選擇Tiffany珠寶做為搭配。他這次單穿台灣設計師Noir Experimental Equipment的浮誇墊肩套裝，深V領口直接露出精壯胸肌，也讓頸上的Tiffany HardWear 18K金鏈結設計項鍊成為焦點，手上再搭配T1系列18K金窄版鑲鑽手環、18K金寬版鑲鑽戒指和T1 18K金窄版鑲鑽手環、HardWear 鍊結設計18K金鋪鑲鑽戒指，更添細節感。