和閨蜜海島度假！解鎖「一條眼霜全臉用」夏季旅行正夯　姊妹們都超愛

▲和姊妹們在絕美海灘放空。（圖／記者周亭瑋攝）

文／哈妹

平常工作壓力大，偶爾和閨蜜來趟小旅行，能治癒疲憊的心，在甩開煩憂的同時，保養卻不能拋諸腦後。哈妹最近買了一款眼霜，質地蠻清爽，水感度也很夠；更驚喜的是，竟然「買1送3」才千元出頭，剛好能給同遊海島的姊妹們帶禮物。

▲出門前，當然要來擦個眼霜，而且全臉都能擦好擦滿。（圖／業者提供）



前幾天，哈妹看到「Her開站慶」祭出買1送3的特惠，只花1280元，就買到觀察一陣子的「電眼修修發光全效眼霜」，試用了幾天，發現它不像一般眼霜那樣厚重黏稠，質地非常清爽，感覺很好吸收，看到適用全臉後，立刻把它納入妝前保養，而我「陰晴不定」的混合肌果然適合，狀態的確好蠻多的。

▲連外觀也美美的。（圖／業者提供）

拿到貨後，姊妹們幾個月前約定的旅行也到來，自詡「世界好閨蜜」的我決定把眼霜、唇筆都帶上，讓她們用看看，結果瞬間救了一個忘帶潤膚乳的糊塗鬼，其他兩妹子則輪著用眼霜和唇筆，也十分滿意，然後哈妹我還現省一次全身SPA（海派好閨蜜們的小小回禮），重點是好東西就要跟好姊妹分享阿！

▲海島雖美，但太陽真的很毒辣，回房一定要擦眼霜壓壓驚。（圖／記者周亭瑋攝）

5天4夜的旅程中，我們早晚在清潔完臉部、擦完精華液後，取適量的眼霜塗抹，從眼周為起點，接著全臉都擦了，頸部也順便按摩，總之東奔西跑的我們，在風吹日曬只差沒雨淋的情況下，皮膚狀態沒有落漆，網美（魍霉）照都很成功，加上它這一條真心蠻大的，分著用也不會捨不得！

總之，趁開站慶（←傳送門，不用謝了）補個貨，自用還能送人，覺得蠻「ㄟ猴」的，所以又掃了一回，連老爸、老媽的份，也送好送滿，而且荷包不算太疼就是了XDDD！

▲整條眼霜買1送1，還附贈試用包跟唇筆，覺得很可以。（圖／業者提供）

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▼在炎熱海島，清爽不黏膩的保養品真的超重要。（圖／業者提供）