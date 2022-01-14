fb ig video ETtoday search mobile

歷史最久「紀伊國屋書店」2月底收攤　在台門市僅剩3間

>

▲紀伊國屋天母店。（圖／大葉高島屋提供）

▲紀伊國屋書店位於大葉高島屋的門市，將在2月熄燈。（圖／大葉高島屋提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本之連鎖書店紀伊國屋，於天母大葉高島屋門市預計在2月底收攤，其門市也是大葉高島屋開幕時的「初櫃元老」，亦是目前在台灣經營最久的現存門市。大葉高島屋表示，4樓書店因合約到期，將在2／28結束營業，預定於3月期間於12F進行一個月的展售活動，主要是服務會員結尾訂書與取書服務。

紀伊國屋書店在1927年創立於日本東京，迄今已逾93年，目前也是日本最大連鎖書店之一，1987年成立台灣首家分店，在地也深耕30多年，大葉高島屋內的天母分店，是在28年前百貨開幕時就在的開櫃元老之一，也是許多當地居民的青春回憶，雖在2014年隨百貨改裝重新開幕，仍未敵時代趨勢，今傳出收攤消息，也反應實體書店的艱鉅經營情況。

▲紀伊國屋天母店。（圖／大葉高島屋提供）

▲紀伊國屋天母店。（圖／大葉高島屋提供）

▲紀伊國屋天母店已經經營28個年頭。（圖／大葉高島屋提供）

大葉高島屋表示，紀伊國屋書店規模約200坪，因應合約到期，決定撤櫃，最後營業日為2／28，之後從3／4至3／31期間，會在館內12F進行一個月的展售與服務活動，主要是針對書店會員購書等相關事宜，提供後續服務。

目前紀伊國屋書店在台除了2月底結束營業的天母店，尚還有在台北復興微風、新光三越台中中港，以及高雄漢神巨蛋的3間門市。

關鍵字：

紀伊國屋, 收攤, 大葉高島屋, 天母

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益

羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益

羽絨外套下殺499元超划算　修身剪裁保暖又顯瘦

羽絨外套下殺499元超划算　修身剪裁保暖又顯瘦

陳庭妮被200萬卡地亞鑽戒套牢！　2克拉經典款洩胡宇威的用心

陳庭妮被200萬卡地亞鑽戒套牢！　2克拉經典款洩胡宇威的用心

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」 1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光 星巴克「絕美毛毛包」竟是福袋！酪梨綠、奶茶棕兩色搭迷你包Q爆 潔西卡隨意露一手都是百萬勞力士　疊戴卡地亞珠寶洩貴婦身家 Angelababy全身撞衫Jisoo！「搶人間DIOR」網一面倒：她贏太多 Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑 Jennie私下最常背「巨大雲朵包」　超大容量＋療癒感完勝小廢包！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面