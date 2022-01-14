歷史最久「紀伊國屋書店」2月底收攤　在台門市僅剩3間

▲紀伊國屋書店位於大葉高島屋的門市，將在2月熄燈。（圖／大葉高島屋提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本之連鎖書店紀伊國屋，於天母大葉高島屋門市預計在2月底收攤，其門市也是大葉高島屋開幕時的「初櫃元老」，亦是目前在台灣經營最久的現存門市。大葉高島屋表示，4樓書店因合約到期，將在2／28結束營業，預定於3月期間於12F進行一個月的展售活動，主要是服務會員結尾訂書與取書服務。

紀伊國屋書店在1927年創立於日本東京，迄今已逾93年，目前也是日本最大連鎖書店之一，1987年成立台灣首家分店，在地也深耕30多年，大葉高島屋內的天母分店，是在28年前百貨開幕時就在的開櫃元老之一，也是許多當地居民的青春回憶，雖在2014年隨百貨改裝重新開幕，仍未敵時代趨勢，今傳出收攤消息，也反應實體書店的艱鉅經營情況。

▲紀伊國屋天母店已經經營28個年頭。（圖／大葉高島屋提供）

大葉高島屋表示，紀伊國屋書店規模約200坪，因應合約到期，決定撤櫃，最後營業日為2／28，之後從3／4至3／31期間，會在館內12F進行一個月的展售與服務活動，主要是針對書店會員購書等相關事宜，提供後續服務。

目前紀伊國屋書店在台除了2月底結束營業的天母店，尚還有在台北復興微風、新光三越台中中港，以及高雄漢神巨蛋的3間門市。