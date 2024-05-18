IU同款夯鞋WRPD Runner、1906R壓軸登場！NB Grey Days灰潮新品一次看

記者鮑璿安／綜合報導

灰色是運動品牌New Balance最標誌性的色彩，今年（2024）5月品牌展開為期數周的「Grey Days 2024」慶祝活動，同時釋出多款限定的Grey Days Pack鞋履， 由品牌大使IU李知恩親自演繹WRPD Runner、1906R終於壓軸登場，灰潮時代必須跟上腳步。

▲（依序）New Balance品牌大使IU演繹WRPD RUNNER以及1906R。（圖／品牌提供）

「Grey Days 2024」活動陪伴大家度過5月，先以574、327、550鞋款揭開序幕，而壓軸登場的WRPD Runner、1906R同樣是高人氣，不約而同渲染上質感灰色調，成為潮人們的必收品項之一。WRPD RUNNER運用線條分明的全掌 FuelCell 中底和一系列波浪元素圍繞低調的針織鞋面，蘊含流暢動感，為標誌性的復古運動鞋。

1906R則針對14年前的「MR1906」改良，鞋面以帶織花紋理的針織網眼布製成，表面加上曲線型的合成物料拼貼；鞋底結合ACTEVA LITE、N-ergy及ABZORB SBS技術，並配搭灰色主調及豐富細節，低調的裂紋效果及紋路展現岩石風化的效果。伴隨著Grey Days，限定跑鞋Fresh Foam X 1080將於5月20日全球同步上市，於品牌官網、NB GREY形象總店與全台NB 1906潮流形象店限量發售。

▲New Balance首次跨界合作全家便利商店Fami!ce霜淇淋，推出「灰潮香草」與「炭焙烏龍」兩種獨特風味。（圖／品牌提供）

為歡慶此次的Grey Days盛事，New Balance首次跨界合作全家便利商店Fami!ce霜淇淋，推出「灰潮香草」與「炭焙烏龍」兩種獨特風味，前者以天然香草萃取液及台灣黑金竹炭粉調製成為灰色系霜淇淋，後者使用東方美人茶及台灣黑金竹炭粉所製成，可品嚐獨特香醇的茶韻，將在5月5日起於全家限定門市販售。





▲adidas在Brand Center信義品牌概念店推出專屬跑者的「RUN LAB -3D動態跑姿分析」旗艦服務 。（圖／品牌提供）

同時，adidas則是在Brand Center信義品牌概念店推出專屬跑者的「RUN LAB -3D動態跑姿分析」旗艦服務，透過先進的3D動態攝影與高靈敏度力量感應器捕捉跑者的動態數據，透過專業分析從而找到最適合每位跑者的命定跑鞋！只要站上跑步機慢跑，即可準確偵測身體的每個關節位置，用毫秒的時間精度蒐集跑者在接觸地面過程中的跑步特徵與力量。