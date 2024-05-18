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艾瑪史東LV禮服胸前大開　走光危險設計她照樣優雅

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▲▼ 坎城影展艾瑪史東 。（圖／路透社）

▲艾瑪史東穿LV為她設計的酒紅色亮片禮服亮相，深V開到肚臍上的大膽設計成為話題。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

今年二度獲封奧斯卡影后的女星艾瑪史東（Emma Stone），再度與將她送上奧斯卡影后寶座的導演尤格藍西莫合作新片《Kinds of Kindness》，昨於坎城影展舉辦首映會，此片入選坎城影展正式競賽，她也有機會競逐坎城影后榮銜，她的好心情全寫在臉上，身穿LV（Louis Vuitton，路易威登）為她打造的深V酒紅色亮片禮服亮相，成為全場美麗焦點。

▲▼ 坎城影展艾瑪史東 。（圖／路透社）

▲艾瑪史東即使身穿性感禮服，依然從容優雅。（圖／路透社）

艾瑪史東身穿深V至肚臍上方的LV大尺度禮服，雖然胸前大開，但她毫不扭捏，依然維持從容優雅的風範；同劇的美國女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）選穿香奈兒（CHANEL）白色紗質禮服並搭配彗星鑽石珠寶、髮飾，夢幻造型宛如甜美公主。

▲▼ 坎城影展艾瑪史東 。（圖／路透社）

▲瑪格麗特庫利身穿香奈兒禮服搭配彗星珠寶，猶如公主。（圖／路透社）

▲▼ 坎城影展艾瑪史東 。（圖／路透社）

▲跨性別演員杭特薛佛（左）是時尚資優生，穿Armani Privé禮服贏得好評。（圖／路透社）

同樣參與《Kinds of Kindness》演出的跨性別演員杭特薛佛（Hunter Schafer），一直是時尚資優生，此次與劇組一同踏上坎城影展紅毯也沒讓人失望，穿著Armani Privé帶光澤感的藍色禮服贏得好評，特別前來捧場的資深女星黛咪摩爾（Demi Moore）也選Armani Privé當戰袍，不過綴滿珠繡與亮片的紅色禮服繁複許多，一不小心就會顯得老氣。
 

▲▼ 坎城影展艾瑪史東 。（圖／路透社）

▲黛咪摩爾也穿Armani Privé禮服出席坎城影展。（圖／路透社）

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關鍵字：

坎城影展, 艾瑪史東, LV, Louis Vuitton, Armani

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