G-SHOCK錶鏡閃藍或橘光炫目　海灘風情錶讓人想度假

▲G-SHOCK以夏日海灘為靈感打造BEACH TIME LAPSE系列腕錶。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

金馬影帝梁朝偉戴CASIO 3,200元的藍色G-SHOCK錶遊法國，讓不少粉絲驚訝他的錶款相當親民，此款受漂亮海灘啟發的設計，還有更多選擇，品牌近日以夏日海灘的自由氛圍為靈感，打造BEACH TIME LAPSE系列6款新錶，集結品牌熱賣型號，包括經典數位顯示的DW-5600、八角造型的GA-2100與大錶殼設計的GA-110，並以兩種配色組合分別展現白天和夜晚不同的海濱氣氛，讓人戴上好想去度假。





▲G-SHOCK DW-5600TL-7白色腕錶，玻璃鏡面經過特殊蒸鍍技術處理後呈現淡藍色偏光設計，3,600元。

G-SHOCK型號DW-5600TL-7、GA-2100TL-7A與GA-110TL-7A腕錶採用霧面白色錶帶、錶圈，最特別的是玻璃鏡面經過特殊蒸鍍技術處理，呈現獨一無二的淡藍色偏光設計，呼應日間陽光普照的海灘色調；DW-5600TLS-8、GA-2100TLS-8A與GA-110TLS-8A腕錶則搭配半透明灰色錶帶與錶圈，玻璃鏡面同樣經過蒸鍍處理反射出橘色光澤，展現如落日黃昏的海灘景象。兩種設計錶款均防水200米，具耐衝擊、LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼錶功能。





▲G-SHOCK GA-110TLS-8A腕錶搭配半透明灰色錶帶與錶圈，4,800元。

Swatch則引領錶迷重返80與90年代，享受自由奔放的氣息，繼去年推出復古風的NEON系列大受歡迎，今年趁勝追擊再推出6款搶眼新錶，不同尺寸錶款結合幾何圖形與鮮豔螢光色系，吸睛度百分百，同時也傳遞快樂正能量。





▲Swatch NEON腕錶共有6款新作。（圖／Swatch提供，以下同）





▲Swatch NEON Hot Racer腕錶的設計靈感源自1989 年原版，3,800元。