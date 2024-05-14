梁朝偉戴3,200元G-SHOCK遊法國　劉嘉玲大方素顏更年輕了

▲梁朝偉戴G-SHOCK藍色錶款很吸睛，與穿著豹紋裝的劉嘉玲到法國最愛的餐廳享受美食。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／台北報導

金馬影帝梁朝偉與劉嘉玲夫婦近期在法國旅行，足跡遍及巴黎、南法度假勝地尼斯，兩人完全拋下大明星光環的束縛，自在做自己，劉嘉玲大方卸下墨鏡素顏入鏡，向來低調的梁朝偉則穿上花朵針織衫令人驚艷，而他所戴的錶也很「親民」，是價格3,200元的G-SHOCK。

▲梁朝偉戴的G-SHOCK GLX-S5600-2腕錶，3,200元。

劉嘉玲絕佳的時尚品味眾所皆知，一線名牌服裝、珠寶與名錶都是日常，相較之下梁朝偉低調許多，私下幾乎都是運動服裝扮，此次在巴黎麗池酒店外拍照，他難得穿著布滿花朵的針織衫展現花俏的一面，而場景轉到老婆最愛的法國餐廳，他戴著G-SHOCK以經典方形 DW-5600 為基礎型號但尺寸較小的藍色GLX-S5600-2腕錶，此錶款設計靈感源自美麗海灘，具衝浪者需要的實用功能如潮汐圖、月相資訊等，恰好與他身後的大海美景相呼應。





▲梁朝偉穿著花朵針織衫讓人眼睛為之一亮，與劉嘉玲在巴黎麗池酒店前留影。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

而劉嘉玲也很享受法國旅行，到博物館看畫、到餐廳享美食、拜訪老朋友，她更大方與網友分享出遊時脂粉未施的模樣，粉絲們盛讚她皮膚好，且素顏看起來比化妝年輕許多，根本看不出來實際年齡58歲。





▲劉嘉玲大方素顏，被網友讚年輕。（圖／翻攝carinalau1208 IG）





▲梁朝偉夫婦到南法尼斯旅行。（圖／翻攝carinalau1208 IG）