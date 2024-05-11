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《淚之女王》蛇珠寶搶鏡　K金、玫瑰金版奢華登場

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▲▼BULGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲金智媛於《淚之女王》劇中戴寶格麗Serpenti Viper珠寶展現女王霸氣。（圖／翻攝tvn_drama IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星金智媛、金秀賢主演的夯劇《淚之女王》已播畢，大結局創下破紀錄的超高收視率，飾演財閥千金的金智媛成為時尚穿搭範本，經常搭配寶格麗（BULGARI）Serpenti Viper系列珠寶，劇中夫妻倆的對戒也出自此系列，讓蛇麟圖案纏繞與指間，最新力作為18K金、玫瑰金版本，提供更豐富的選擇。

▲▼BULGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽單圈戒指（左起），玫瑰金鑲鑽單圈戒指，黃K金鑲鑽單圈手環。（圖／寶格麗提供，以下同）

Serpenti Viper系列將經典設計揉合簡約美感，呈現鮮明的蛇麟形狀，寶格麗今年新款以玫瑰金或黃K金打造耳環、項鍊、手環與戒指，部分款式的前與尾端鑲嵌鑽石，更添奢華感，不同材質相互混搭格外時髦。

▲▼BULGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Viper系列玫瑰金鑲鑽項鍊。

▲▼BULGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽耳環。

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）也將蛇元素融入設計，1968年推出象徵蛇首的水滴造型Serpent Bohème系列珠寶，半世紀以來以金珠滾邊勾勒水滴型珠寶歷久彌新，延伸出白金、黃金、玫瑰金、鑽石、彩色寶石等豐富款式，能自由混搭，例如紅色石榴石戒指、手環各鑲嵌單顆石榴石，與美鑽鋪排的水滴型圖案各在開口兩端，形成鮮明對比。

▲▼BULGARI,Boucheron 。（圖／公關照）

▲模特兒疊戴Boucheron Serpent Boheme系列紅色石榴石手環單個255,000元、戒指335,000元。（圖／Boucheron提供）

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關鍵字：

淚之女王, 金智媛, BULGARI, 寶格麗, Boucheron

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