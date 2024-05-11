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台灣收藏家砸5.6億標「錶王」　創Only Watch拍賣第二高價做慈善

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▲▼ Only Watch 。（圖／翻攝IG）

▲PP不鏽鋼款6301A-010大自鳴腕錶拍出約5億6183萬新台幣天價。（圖／翻攝christieswatches IG）

記者陳雅韻／台北報導

為肌肉萎縮症的醫學研究籌款的第10屆Only Watch慈善拍賣會原定去年舉辦，但遭收藏家質疑善款流向，不得不延後至昨（10日）舉辦，參與的52個品牌呈獻47只獨一無二腕錶參與拍賣，共募得約1,012,727,000元（瑞士法郎2830萬），「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）的不鏽鋼款6301A-010大自鳴腕錶以第一高價拍出，由台灣收藏家Zach以約5億6183萬元天價（瑞士法郎1570萬元）投得。

▲▼ Only Watch 。（圖／翻攝IG）

▲台灣收藏家Zach（左）標下PP不鏽鋼款6301A-010大自鳴腕錶，開心與Only Watch發起人Luc Pettavino（中）、PP總裁Thierry Stern合影。（圖／翻攝zachattack__25 IG）

PP為本屆Only Watch打造的不鏽鋼款6301A-010大自鳴腕錶，雖然沒有2019年的Grandmaster Chime不鏽鋼錶款6300A-010創下超過9億元的價格高，但也成為Only Watch拍賣會史上第二高價的錶款，佔據第10屆Only Watch慈善拍賣募得的過半金額，大手筆投標的買家是台灣知名的PP收藏家Zach，他也是第一只Nautilus 5711/1A-018 Tiffany Blue不鏽鋼款的買家，昨於拍場上與PP總裁Thierry Stern開心合影。

▲▼ Only Watch 。（圖／翻攝IG）

▲Richard Mille Talisman Origine吊墜錶拍出約85,169,000元高價。（圖／翻攝christieswatches IG）

由佳士得（Christie’s）主持的Only Watch慈善拍賣，除了領銜的PP錶受矚目，深受新世代藏家追捧的RICHARD MILLE也緊追在後，由瑞士著名雕刻家Pierre-Alain Lozeron親手於錶圈與底蓋雕刻神秘符號的Talisman Origine吊墜錶，拍出約85,169,000元高價。

►梅西的斯文錶是「錶王」PP複雜傑作　三問加世界時區身價破千萬

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關鍵字：

Only Watch, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, RICHARD MILLE

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