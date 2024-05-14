梅根重穿13萬孕婦裝　訪奈及利亞變服裝秀

▲梅根馬可（左）與哈利王子造訪奈及利亞第三天，她再次穿上懷第二胎時曾曝光的13萬Carolina Herrera黃色絲質洋裝。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）日前與妻子梅根馬可（Meghan Markle）到西非奈及利亞進行為期3天的訪問，以慈善之名造訪學校、婦女機構等單位，所到之處都受到熱烈歡迎，被英國王室冷落的夫妻倆被視為「取暖成功」，梅根也發揮她的吸睛功力，3天共換了8套亮眼服裝，當中包括她懷孕穿過的13萬絲質洋裝，實踐「綠色時尚」的概念。





▲梅根馬可出席奈及利亞女性領導會議穿當地設計師品牌Oríré紅色洋裝吸睛。（圖／美聯社）

梅根馬可2021年懷第二胎女兒時，曾發布躺在草地上、頭靠在哈利王子大腿上的幸福照，當時所穿的黃色絲質洋裝出自以優雅風格著稱的紐約設計師品牌Carolina Herrera，此次她出訪奈及利亞時舊衣重穿，才不會讓要價13萬元的高價洋裝顯得過於浪費。





▲梅根以白襯衫搭配Regalia by FAL以奈及利亞傳統布料Aso-Oke製成的圍裹裙。（圖／美聯社）

身為時尚高手，梅根馬可也懂得入境隨俗，換上奈及利亞當地設計師品牌的服裝創造話題，她身穿一襲紅色細肩帶洋裝、裙襬滾荷葉邊，宛如一朵盛開花朵非常搶眼；另一套則是白襯衫搭Regalia by FAL以奈及利亞傳統布料Aso-Oke製成的條紋圍裹裙，俐落又融入當地文化的裝扮贏得好評。

