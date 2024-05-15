雷達表無邊框錶好時髦　完美貼手舒適度大勝

▲模特兒戴雷達表Anatom系列高科技陶瓷40周年限量鑽錶，335,000元。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

雷達表（Rado）1983年推出金屬錶殼搭配拱形藍寶石水晶錶鏡的Anatom系列腕錶，前衛設計震撼錶界，其極簡主義和無邊框設計，完美契合手腕形狀而大受歡迎。今日，此經典之作重新回歸，改以高科技陶瓷錶殼和無邊框藍寶石玻璃錶鏡，忠於原創且更加堅固耐用。

▲全球限量40只的雷達表Anatom系列高科技陶瓷40周年限量鑽錶，335,000元。

新款Anatom系列腕錶搭載Rado R766型自動上鍊機芯，錶盤6點鐘位置設有日期窗，共推出4種顏色錶款。當中，黑色面盤點綴11顆長方形鑽石時標得40周年限量版高科技陶瓷腕錶全球限量40只，另外3款未限量的錶款則有綠色、橘紅色以及藍色可供選擇，面盤均採漸變色設計，流露深邃、神秘氣息。

▲雷達表Anatom系列高科技陶瓷幻彩腕錶推出3色可供選擇，單只110,500元。

浪琴表（Longines）近期則為熱賣的HYDROCONQUEST GMT深海征服者系列GMT腕錶新增放大尺寸的43毫米款式，重新打造錶耳、護橋提升佩戴舒適度，H形鍊節不鏽鋼鍊帶也是新設計，具微調功能的雙重安全錶扣，功能上則與41毫米款式無異，具實用的多時區顯示功能，備有黑色、藍色與綠色面盤可供選擇。

▲浪琴表HYDROCONQUEST GMT深海征服者系列GMT腕錶43mm，單只100,300元。（圖／浪琴表提供）



