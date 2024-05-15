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梅莉史翠普重返坎城影展又美又帥　時髦穿搭看不出74歲

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▲▼梅莉史翠普 。（圖／路透社）

▲梅莉史翠普身穿Michael Kors褲裝搭草帽、Prada墨鏡現身坎城，帥氣瀟灑。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

第77屆坎城影展14日揭幕，開幕亮點為美國奧斯卡影后「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep）時隔35年重返坎城影展，獲頒「榮譽金棕櫚」終身成就獎，她連換兩套服裝都贏得時尚圈好評，第一套帥氣褲裝出自美國品牌Michael Kors的設計，登上頒獎舞台時則穿Dior白色高級訂製服展現氣勢，讓粉絲驚嘆74歲的她狀態依然在頂峰，活力滿點。

▲▼梅莉史翠普 。（圖／路透社）

▲梅莉史翠普換穿Dior高級訂製服搭配Fred Leighton長耳環，展現影后氣勢。（圖／路透社）

梅莉史翠普於1989年以《暗夜哭聲》拿下坎城影后，時隔35年再次踏上坎城影展紅毯，她心情大好，昨下午現身時穿著Michael Kors白色西裝配藍白條紋襯衫，配上草帽、圈式耳環，一派瀟灑模樣讓人忘了她的真實年齡，她同時搭配Prada墨鏡，與她的電影代表作之一《穿著Prada的惡魔》完美連結。

▲▼梅莉史翠普 。（圖／路透社）

▲歐洲三大影展大滿貫影后茱麗葉畢諾許（左）將坎城影展終身成就獎頒給梅莉史翠普。（圖／路透社）

而登上坎城影展頒獎台上，梅莉史翠普換穿Dior白色高級訂製服，腰部抓褶的設計凸顯優美線條，搭配Fred Leighton長耳環，整體造型優雅迷人，她從歐洲三大影展大滿貫影后茱麗葉畢諾許手中接過終身成就獎獎座，兩人都藏不了激動心情，開心擁抱彼此，令人動容。

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關鍵字：

梅莉史翠普, 梅姨, 坎城影展

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