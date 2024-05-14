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高圓圓玉腿若隱若現又美又帥　遊紐約散發幸福光

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▲▼高圓圓 。（圖／翻攝IG）

▲高圓圓日前到紐約看Ralph Lauren大秀，身穿透視裙裝的她美腿若隱若現。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星高圓圓2014年與趙又廷結婚，育有女兒Rhea，一家三口美滿，讓她隨時都散發幸福光芒。日前她到紐約參加Ralph Lauren大秀，一襲透視裙裝讓美腿若隱若現，配上黑色西裝外套，性感又帥氣；卸下華服，她趁機會放假遊紐約，私服也很有看頭，她穿著細肩帶針織衫配黑褲，手拿咖啡、倚著牆拍照，張張都像時尚大片。

▲▼高圓圓 。（圖／翻攝IG）

▲高圓圓穿細肩帶針織衣遊紐約，絕佳狀態看不出真實年齡44歲。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

44歲的高圓圓當媽媽後依然仙氣飄飄，此次紐約行無論是公開亮相或私人時光，都顯露她絕佳的狀態。她造訪紐約「大松果」The Vessel等地標時所穿的私服，沒有複雜的細節，而以經典不敗的黑、灰與米白色系服裝為主，流露好氣質，她不忘背上合作密切的Ralph Lauren銀色包包，增添亮點。

▲▼高圓圓 。（圖／翻攝IG）

▲高圓圓走訪紐約地標「大松果」The Vessel。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

高圓圓貼身的首飾則出自法國珠寶品牌CHAUMET，她戴著CHAUMET致敬品牌貴客約瑟芬皇后、造型源自冠冕的Joséphine Aigrette項鍊，於鑲鑽V字弧線鑲嵌單顆梨形海藍寶石，優雅風格深得她的心。

▲▼高圓圓 。（圖／翻攝IG）

▲高圓圓出遊不忘搭配CHAUMET Joséphine Aigrette項鍊。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

▲▼高圓圓 。（圖／翻攝IG）

▲CHAUMET Joséphine Aigrette 18K 白金鑽石吊墜，鑲嵌1顆梨形海藍寶石，176,000元。（圖／翻攝CHAUMET官網）

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關鍵字：

高圓圓, CHAUMET, Ralph Lauren

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