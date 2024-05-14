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「丹麥最帥王子」來台想吃火鍋、炸雞　露迷人笑容教念丹麥文

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▲▼ 丹麥伯爵尼可拉 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲丹麥王室蒙珀札伯爵尼古拉首度來台為喬治傑生宣傳。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥國王佛瑞德里克（King Frederik X）姪子、被譽為「丹麥最帥王子」的蒙珀札伯爵尼古拉（Count Nikolai of Monpezat），今以丹麥王室御用品牌喬治傑生（Georg Jensen）形象大使身分來台，參加台北復興 SOGO 喬治傑生珠寶名店重新開幕活動，24歲的他大展親和力，現場教大家念品牌的丹麥發音，首度訪台的他停留2晚，已做好功課，想品嘗火鍋、炸雞，而最有名的珍珠奶茶，他笑著說：「今天早上已經喝了！」

▲▼ 丹麥伯爵尼可拉 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲丹麥伯爵尼古拉來台想品嘗火鍋與炸雞。（圖／記者陳雅韻攝）

尼古拉是丹麥前任女王瑪格麗特二世長孫，父親是約阿基姆王子，媽媽則是丹麥首位華裔王子妃、香港籍的文雅麗，他和弟弟是歐洲少數有華裔血統的王子。父母在他6歲時離婚，父親再娶瑪麗王子妃，並育有弟弟、妹妹，他與同父異母手足相處融洽，與生母也維繫緊密關係。18歲時他決定以模特兒身分出道，家世、帥氣臉孔、高挑身材立刻讓他受到矚目，登上Dior等品牌時裝伸展台、雜誌封面，也順利拿下家族愛牌喬治傑生的形象大使頭銜。

▲▼ 喬治傑生 。（圖／公關照）

▲丹麥伯爵尼古拉今戴喬治傑生FUSION系列18K黃金鏤空手環，265,000元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

▲▼ 喬治傑生 。（圖／公關照）

▲喬治傑生FUSION系列18K 白金HYCERAM黑色陶瓷外圈戒指，41,000元。

▲▼ 喬治傑生 。（圖／公關照）

▲喬治傑生FUSION系列18K金HYCERAM綠色陶瓷中圈戒指，41,000元。

▲▼ 喬治傑生 。（圖／公關照）

▲喬治傑生FUSION系列18K白金、鑽石、HYCERAM紅色陶瓷3件式戒指，205,200元起。

已有120年歷史的喬治傑生以製作銀雕器皿起家，丹麥王室自1924年啟用品牌商品，至今已有百年情誼，伯爵尼古拉從小深受品牌美學影響，最喜歡其極簡線條的首飾，奉行「簡單即是美」（Less is more）的穿搭原則。今他在台亮相選戴經典的FUSION系列珠寶，包括黃K金鏤空手環、可自由配搭組合的新款HYCERAM 彩色陶瓷戒指，陶瓷戒指款式包括紅色、綠色、藍色及黑色款式，可恣意層疊出專屬風格。

▲▼丹麥伯爵尼古拉 。（圖／翻攝IG）

▲▼丹麥伯爵尼古拉 。（圖／翻攝IG）

▲丹麥伯爵尼古拉2018年為Dior男裝秀開場與閉幕。（圖／翻攝nikolaitildanmark IG）

▲▼丹麥伯爵尼古拉 。（圖／翻攝IG）

▲約阿基姆王子全家福（右二），長子為尼古拉（右一）。（圖／翻攝nikolaitildanmark IG）

▲▼丹麥伯爵 。（圖／CFP）

▲尼古拉（中）過18歲生日時，華裔前王子妃文雅麗（右二）現身參加兒子慶生會。（圖／CFP）

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關鍵字：

丹麥伯爵尼古拉, 喬治傑生, Georg Jensen, Dior

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