哈利王子夫婦非洲取暖成功　梅根露美背超吸睛

▲哈利王子與梅根到奈及利亞進行3天訪問，受到熱烈歡迎。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）日前返英，卻遭父親查理三世與哥哥威廉集體冷落，連一面都沒見到，他9日結束返鄉行程，與從洛杉磯飛來的妻子梅根馬可（Meghan Markle）會合，一同到西非國家奈及利亞進行為期3天的訪問，夫婦倆在每一站都受到熱烈歡迎，與在英國的待遇明顯兩樣情，而兩人在奈及利亞的行程，也遭網友虧「取暖成功」、「是否憶起昔日擔任資深王室成員的日子」？

▲梅根身穿加州設計師品牌Heidi Merrick洋裝，搭配卡地亞法國坦克金錶與LOVE手環。（圖／路透社）

哈利王子夫婦4年前「脱英」卸下英王室職務，搬到美國洛杉磯想朝好萊塢發展，但推出紀錄片批評英王室家人惹反感，Podcast節目也反應平平，發展不甚順遂。不過兩人此次出訪奈及利亞，參觀學校、國防部等，所到之處都受歡迎，他們也與民眾熱情互動，笑容滿面。

▲梅根轉過身露美背。（圖／美聯社）

梅根造訪奈及利亞也展現高「衣Q」，她先以加州設計師品牌Heidi Merrick洋裝露美背吸睛，搭配卡地亞（Cartier）法國坦克金錶與LOVE手環增添華麗感；拜訪國防部時，她則換上紐約設計師品牌ALTUZARRA白色褲裝，俐落帥氣的裝扮適合正式場合。

▲哈利王子夫婦造訪奈及利亞國防部，梅根身穿紐約設計師品牌ALTUZARRA白色褲裝。（圖／美聯社）

