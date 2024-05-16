Jisoo緊實腹肌見客　低調私服配60萬卡地亞鑽戒、金錶洩身價

▲Jisoo分享生活照，露出甜美笑容。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Jisoo近期沒有公開活動，但她分享生活照與粉絲互動，可見她私服以黑白色系的休閒裝為主，不過配件還是洩露了她的大明星身分，緊緊戴著卡地亞（Cartier）標誌性的Juste un Clou鑽戒、橢圓形的Baignoire金錶，總值逾60萬元，低調穿搭中顯露精緻細節。





▲Jisoo一身休閒自拍，手機殼是她最愛的Hello Kitty圖案。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

擔任卡地亞大使多年的Jisoo，除了是品牌國際性活動的常客，卡地亞經典設計也融入她的日常生活中，近日曝光的戒指出自70年代紐約卡地亞設計的釘子造型Juste un Clou鑽戒，她也擁有同系列手環；而腕錶招牌作品如坦克錶、藍氣球、美洲豹系列她都擁有，近期她再納入橢圓形的Baignoire黃K金腕錶，迷你款式小巧可愛，其前身是1958年推出的Ovale cintré腕錶，1973年被命名為Baignoire，優美線條贏得女性芳心。





▲Jisoo戴著卡地亞Juste un Clou鑽戒191,000元，Baignoire de Cartier黃K金腕錶迷你款411,000元起。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

Jisoo休閒私服少不了合作緊密的美國品牌alo，無論是外套、運動褲或運動bra都深得她的喜愛，她秀出一套軍綠色alo穿搭，小蠻腰與勤練有成的腹肌線條也跟著搶鏡了。





▲Jisoo穿alo運動服露出緊實腹部線條。（圖／翻攝sooyaaa__IG）