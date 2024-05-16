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安雅泰勒喬伊精靈裝扮登坎城　「黑珍珠」完美駕馭香奈兒古董衣

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▲▼坎城紅毯安雅,娜歐蜜坎貝兒 。（圖／路透社）

▲安雅泰勒喬伊（左）與「雷神」克里斯漢斯沃聯袂出席主演的電影《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》坎城首映會。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

因Netflix影集《后翼棄兵》走紅的美國女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），不僅成為影壇炙手可熱的紅星，也是時尚圈寵兒，她近日參加第77屆坎城影展即展現傲人的時尚資源，她與「雷神」克里斯漢斯沃主演的電影《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》首映會上，她穿著Dior為她訂製的米色網紗禮服搭配Tiffany波浪形鑽石項鍊，完美襯托她的精靈系氣質。

▲▼坎城紅毯安雅,娜歐蜜坎貝兒 。（圖／路透社）

▲安雅泰勒喬伊穿Dior訂製禮服搭配Tiffany波浪形鑽石項鍊登上坎城紅毯。（圖／路透社）

身為Dior與Tiffany品牌大使，安雅泰勒喬伊出席隆重場合，總有此兩大品牌相伴，此次登上坎城影展的新片首映會，她選擇仙氣飄飄的裝扮亮相；而她抵達坎城時所穿的法國品牌Jacquemus白色透視裝也很有看頭，讓她的美腿若隱若現，頸上則掛著巨大草帽，呼應坎城的度假氣息。

▲▼ 安雅 。（圖／翻攝IG）

▲安雅泰勒喬伊抵達坎城時穿法國品牌Jacquemus白色透視裝配草帽。（圖／翻攝jacquemus IG）

電影《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》於坎城進行首映會，不僅女主角安雅泰勒喬伊是焦點，前來捧場的英國傳奇超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）的造型也成為話題，因為她所穿的鏤空橫條紋亮片禮服，是她於香奈兒（CHANEL）1996年高級訂製服大秀所展演的服裝，時隔28年她依然能完美駕馭此古董禮服，令人讚嘆她的完美身形。

▲▼坎城紅毯安雅,娜歐蜜坎貝兒 。（圖／路透社）

▲英國超模娜歐蜜坎貝兒穿1996年香奈兒高級訂製服秀她所展演的禮服。（圖／路透社）

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關鍵字：

安雅泰勒喬伊, Dior, Tiffany, 娜歐蜜坎貝爾, CHANEL, 香奈兒

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