唐嫣化身火辣美人魚　光一照坎城戰袍全透視

▲唐嫣現身坎城影展，身穿FENDI亮片訂製服化身為美人魚。（圖／翻攝唐嫣微博）

記者陳雅韻／綜合報導

第77屆坎城影展熱烈進行中，大陸女星唐嫣受L'Oreal Paris巴黎萊雅之邀登上坎城紅毯，選穿FENDI訂製服亮相，繞頸設計的亮片禮服讓她微露事業線，轉過身也露美背，更令人驚訝的是光一打竟變成透視裝，玉腿線條畢露，辣度瞬間大增，網友不禁大讚她「360度零死角」。





▲唐嫣同時露美背吸睛。（圖／翻攝唐嫣微博）

40歲的唐嫣當媽媽後，依然積極工作、維持完美狀態，此次現身坎城影展，就讓粉絲見識她的無敵氣場，她除了穿著FENDI亮片禮服走紅毯，也到海邊拍攝美照，她藏不住第一次參加坎城影展的好心情，坐在岩石上開懷大笑，不少粉絲都認為「好像美人魚」。





▲唐嫣參加坎城影展盡顯好心情。（圖／翻攝唐嫣微博）

26歲大陸女星關曉彤則擔任法國尼斯蔚藍海岸大中華區文化旅遊推廣大使，也在坎城影展期間頻頻亮相，她現身的第二套造型為氣球蓬袖的天鵝絨黑禮服，出自法國高級訂製服品牌Giambattista Valli，裙子前短後長的設計，讓高挑的她盡顯長腿優勢，配上法國珠寶品牌FRED航海纜繩造型Force 10高級珠寶，展現女神氣勢。





▲關曉彤穿Giambattista Valli高級訂製服大露美腿，搭配Fred高級珠寶亮相。（圖／翻攝giambattistavalliparis IG）