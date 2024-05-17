丹麥國王結婚20周年　喬治傑生製葡萄珠寶盒慶賀

▲喬治傑生慶賀丹麥國王佛瑞德里克與瑪麗王后結婚20周年，打造紀念珠寶盒，45,500元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥國王佛瑞德里克（King Frederik X）今年1月繼位為丹麥新國王，妻子瑪麗成為丹麥首位出身澳洲的平民王后，近日兩人訪問挪威，恰好慶祝結婚20周年，而與丹麥王室淵源深厚的喬治傑生（Georg Jensen）特別推出銀製葡萄珠寶盒，慶賀他們結婚20周年。





▲喬治傑生銀製葡萄珠寶盒靈感源自瑪麗王后所鍾情的 MOONLIGHT GRAPES 月光葡萄系列珠寶。

以銀雕器皿起家的喬治傑生，自1924年起成為丹麥王室御用品牌，為慶祝國王佛瑞德里克與瑪麗王后結婚20周年，品牌以瑪麗王后特別鍾愛的MOONLIGHT GRAPES月光葡萄系列珠寶為靈感，創作葡萄銀製珠寶盒，盒蓋上方點綴立體葡萄，旁為工匠手工敲錘痕跡，盒身採用水晶玻璃製成，盒內環形鑄刻著 「2024 年5月14日，佛瑞德里克國王與瑪麗皇后結婚 20周年紀念（THE 20TH WEDDING ANNIVERSARY OF HM KING FREDERIK X & HM QUEEN MARY, 14 MAY 2024）」字樣。





▲丹麥國王佛瑞德里克與瑪麗王后繼位後首幅肖像照。（圖／翻攝detdanskekongehus IG）

正於奧斯陸拜訪挪威王室的丹麥國王佛瑞德里克與瑪麗王后，所到之處都受到熱烈歡迎，瑪麗王后展現絕佳的時尚品味，無論是禮服或休閒裝束都受好評，其中一套她身穿白襯衫配藍裙、斜背Chloe小包、腳踩香奈兒（CHANEL）雙色芭蕾舞鞋，時髦有型。





▲丹麥國王佛瑞德里克（中）與瑪麗王后（右）造訪挪威奧斯陸，瑪麗王后穿白襯衫搭藍裙，斜背Chloe小包包、腳穿香奈兒鞋一派輕鬆。（圖／翻攝detdanskekongehus IG）