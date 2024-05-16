fb ig video ETtoday search mobile

李棟旭2萬天梭表上手施型男魅力　秀錶拿冰淇淋好俏皮

>

▲▼Tissot,MIDO 。（圖／公關照）

▲天梭表亞洲形象大使李棟旭演繹天梭表夏季主打錶款。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

潛水錶近年來引領風騷，天梭表（Tissot）入門潛水錶款Seastar海星系列大受歡迎，品牌亞洲形象大使、韓星李棟旭也難敵其魅力，搶先上手今年最新的4款錶徑40mm自動錶，他以輕鬆裝束享受日光浴、遊湖畔都搭新錶，拿著冰淇淋的俏皮模樣更吸睛，展現型男魅力。

▲▼Tissot,MIDO 。（圖／公關照）

▲李棟旭佩戴天梭表海星系列40mm自動款腕錶黑面款，23,600元。

天梭表Seastar海星系列4款錶徑40mm新錶，配有單向旋轉礦物玻璃錶圈，以及垂直拉絲漸層面盤，共有綠松石色與黑色面盤鍊帶錶，以及神祕藍面盤搭橡膠錶帶、PVD金雙色鍊帶錶，均搭載Nivachron™抗磁合金游絲、具動力儲存80小時的Powermatic 80自動上鍊機芯，防水300米，此外，具快拆錶帶設計，方便錶主在不同風格間自由轉換。

▲▼Tissot,MIDO 。（圖／公關照）

▲李棟旭戴著天梭表海星系列40mm自動款腕錶綠松石色款，23,600元。

同屬Swatch集團的MIDO（美度表），代言人則是近期以韓劇《淚之女王》聲勢達到頂峰的金秀賢，他日前出席品牌於首爾舉辦的活動，佩戴他在劇中曾戴過的電視機造型Multifort TV Big Date腕錶帥氣亮相，他特別錄製一段向台灣粉絲問好的影片，一開場即掛著招牌笑容以標準的中文說：「台灣的朋友你們好。」隨後傳出他7月6日將在國立體育大學體育館（林口體育館）舉行粉絲見面會，讓台灣粉絲興奮不已。

▲▼Tissot,MIDO 。（圖／公關照）

▲金秀賢日前出席MIDO於首爾舉辦的活動，戴Multifort TV Big Date腕錶。（圖／MIDO提供）

►金秀賢拍片向台灣粉絲問好　秀流利中文許願訪台

► 雷達表無邊框錶好時髦　完美貼手舒適度大勝

關鍵字：

李棟旭, Tissot, 天梭表, MIDO, 美度表

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

Jisoo緊實腹肌見客　低調私服配60萬卡地亞鑽戒、金錶洩身價

Jisoo緊實腹肌見客　低調私服配60萬卡地亞鑽戒、金錶洩身價

安雅泰勒喬伊精靈裝扮登坎城　「黑珍珠」完美駕馭香奈兒古董衣

安雅泰勒喬伊精靈裝扮登坎城　「黑珍珠」完美駕馭香奈兒古董衣

G-SHOCK錶鏡閃藍或橘光炫目　海灘風情錶讓人想度假

G-SHOCK錶鏡閃藍或橘光炫目　海灘風情錶讓人想度假

雷達表無邊框錶好時髦　完美貼手舒適度大勝 梅莉史翠普重返坎城影展又美又帥　時髦穿搭看不出74歲 高圓圓玉腿若隱若現又美又帥　遊紐約散發幸福光 「丹麥最帥王子」來台想吃火鍋、炸雞　露迷人笑容教念丹麥文 梁朝偉戴3,200元G-SHOCK遊法國　劉嘉玲大方素顏更年輕了 梅根重穿13萬孕婦裝　訪奈及利亞變服裝秀 《淚之女王》蛇珠寶搶鏡　K金、玫瑰金版奢華登場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面