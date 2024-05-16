李棟旭2萬天梭表上手施型男魅力　秀錶拿冰淇淋好俏皮

▲天梭表亞洲形象大使李棟旭演繹天梭表夏季主打錶款。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

潛水錶近年來引領風騷，天梭表（Tissot）入門潛水錶款Seastar海星系列大受歡迎，品牌亞洲形象大使、韓星李棟旭也難敵其魅力，搶先上手今年最新的4款錶徑40mm自動錶，他以輕鬆裝束享受日光浴、遊湖畔都搭新錶，拿著冰淇淋的俏皮模樣更吸睛，展現型男魅力。





▲李棟旭佩戴天梭表海星系列40mm自動款腕錶黑面款，23,600元。

天梭表Seastar海星系列4款錶徑40mm新錶，配有單向旋轉礦物玻璃錶圈，以及垂直拉絲漸層面盤，共有綠松石色與黑色面盤鍊帶錶，以及神祕藍面盤搭橡膠錶帶、PVD金雙色鍊帶錶，均搭載Nivachron™抗磁合金游絲、具動力儲存80小時的Powermatic 80自動上鍊機芯，防水300米，此外，具快拆錶帶設計，方便錶主在不同風格間自由轉換。

▲李棟旭戴著天梭表海星系列40mm自動款腕錶綠松石色款，23,600元。

同屬Swatch集團的MIDO（美度表），代言人則是近期以韓劇《淚之女王》聲勢達到頂峰的金秀賢，他日前出席品牌於首爾舉辦的活動，佩戴他在劇中曾戴過的電視機造型Multifort TV Big Date腕錶帥氣亮相，他特別錄製一段向台灣粉絲問好的影片，一開場即掛著招牌笑容以標準的中文說：「台灣的朋友你們好。」隨後傳出他7月6日將在國立體育大學體育館（林口體育館）舉行粉絲見面會，讓台灣粉絲興奮不已。





▲金秀賢日前出席MIDO於首爾舉辦的活動，戴Multifort TV Big Date腕錶。（圖／MIDO提供）