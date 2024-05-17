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櫻花飄落美景微縮於面盤上　Grand Seiko粉紅錶好浪漫

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▲▼Grand Seiko,TUDOR 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko SBGA413 Heritage Collection鈦合金腕錶，190,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

粉色成為今年錶款亮眼流行色，日本腕錶品牌Grand Seiko深受自然時序啟發，一次推出6款繽紛多彩面盤錶款，尺寸涵蓋全新的中、小型尺寸錶徑，提供男、女錶迷更豐富選擇。當中以高密度鈦合金打造的錶徑40mm SBGA413 Heritage Collection腕錶，岩石紋理面盤呈現灰濛粉色，靈感正來自日本春分櫻花風景，描繪櫻花花瓣隨風飄落至河中，在水面上漂流所形成的「花筏」景象，浪漫極了。

▲▼Grand Seiko,TUDOR 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko SBGH341G Heritage Collection粉色腕錶（左）210,000元，SBGH343G Heritage Collection淺綠色腕錶210,000元。

Grand Seiko經典的62GS錶殼則首度推出中型尺寸，打造縮小至38mm的SBGH341G Heritage Collection腕錶，粉紅面盤展現櫻花被白雪覆蓋的夢幻場景，發想自花開後天氣又轉冷降雪的現象「櫻隱」，而相同尺寸的SBGH343G腕錶擁有淺綠色面盤，靈感源自節氣中的清明，正是陽光灑落在嫩葉上的色調；錶徑28.9mm的秀氣款STGF385G鑽錶，則受信州時之匠工坊冬季可見穗高山脈白雪皚皚的景致啟發，裝飾細膩紋路的面盤名為「雪白（Yukishiro）」。

▲▼Grand Seiko,TUDOR 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko靈感源自信州時之匠工坊冬季可見穗高山脈白雪皚皚景致的雪白腕錶STGF385，160,000元。

融入日本文化精髓的Grand Seiko粉紅錶溫柔細膩，瑞士腕錶品牌帝舵表（TUDOR）則熱情奔放，宣布擔任由代言人貝克漢（David Beckham）創辦的足球隊伍國際邁阿密（Inter Miami CF）指定計時，此熱門球隊代表色正是粉紅色，貝克漢也戴上TUDOR Black Bay Chrono碧灣計時型粉紅款，相互支持展現帝舵表倡導的天生敢為精神。

▲▼Grand Seiko,TUDOR 。（圖／公關照）

▲貝克漢戴上TUDOR Black Bay Chrono碧灣計時型粉紅款。（圖／帝舵表提供）

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關鍵字：

Grand Seiko, TUDOR, 帝舵表, 貝克漢

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