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法網紅土啟發珠寶創作　FRED手鍊男、女都能駕馭

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▲▼FRED,Uniqlo 。（圖／翻攝IG）

▲模特兒佩戴FRED_Force 10 X Roland Garros 2024法網限量系列手鍊。（圖／FRED提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2024法國網球公開賽將在20日登場，法國珠寶品牌FRED特別以紅土球場為靈感，推出Force 10系列法網特別限定款，以18K金或18K白金打造Force 10經典航海纜繩造型，在鍊繩頂端飾以法網公開賽的標誌，並結合了赤陶紅色、白色和藍色等3種色彩創作編織鍊繩，讓人一眼就聯想到此網球盛事，且鍊扣與鍊繩均可與同系列其他款式互換，變化出更多可能性，男、女都能駕馭。

▲▼FRED,Uniqlo 。（圖／翻攝IG）

▲FRED Force 10 X Roland Garros 2024法網限量系列手鍊18K金半鑲藍寶石款（左），18K金和石榴石款。

FRED法網特別限定款Force 10系列的鍊釦，側面刻有網球圖案，並鑲嵌一顆赤陶色石榴石，靈感來自法網紅土球場的色調，並將法網公開賽的雙色盾牌標誌與FRED的名字緊扣在一起，奢華版本的鍊扣鑲有18顆錫蘭藍寶石，不僅點出品牌與海洋的緊密連結，也是法網公開賽的標誌性色彩之一。

▲▼FRED,Uniqlo 。（圖／翻攝IG）

▲退役瑞士網球名將費德勒與JW ANDERSON、Uniqlo合作推出聯名系列服裝。（圖／翻攝uniqlo_ambassadors IG）

網球運動的影響力無遠弗屆，已退役的瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）依然在名人圈、時尚界相當活躍，近日與設計師品牌JW ANDERSON、代言品牌Uniqlo共同合作，推出聯名系列服飾，設計靈感源自1970與1980年代的網球裝，共同創作帶有復古風又講求機能的質感服飾，款式包括快乾V領T恤、Polo衫、短褲、休閒束口褲與輕型連帽外套等，費德勒特別重拾球拍，親自上場揮拍示範新裝。

▲▼FRED,Uniqlo 。（圖／翻攝IG）

▲費德勒親自上陣拍照宣傳與JW ANDERSON、Uniqlo聯名系列服裝。（圖／翻攝uniqlo_ambassadors IG）

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關鍵字：

FRED, Uniqlo, 費德勒

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