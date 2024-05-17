雙圈錶帶浪琴表存在感強烈　成凱特溫絲蕾唯一配件

▲浪琴表大使凱特溫絲蕾佩戴MINI DOLCEVITA迷你多情錶展現自信風采。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后凱特溫絲蕾（Kate Winslet）的自信風采，在浪琴表（Longines）MINI DOLCEVITA迷你多情系列腕錶最新廣告中，完美展現，她換穿毛呢外套、白色風衣走在海濱、曠野之間，戴著唯一配件--雙圈皮革腕錶流露堅定而優雅的氣息，她所戴的款式為黑色Nappa皮革錶帶，另有焦糖色、粉色、橘色、紅色和土耳其藍雙圈皮革錶帶等共6種樣式，不僅時髦也完美貼合手腕。





▲浪琴表MINI DOLCEVITA迷你多情系列雙圈皮革腕錶Cosmo面盤搭紅色錶帶款，53,400元。

浪琴表搭配雙圈皮革錶帶的MINI DOLCEVITA迷你多情系列石英腕錶，面盤則有兩種設計，分別是鐵軌分鐘刻度環搭6時位置小秒盤呈現多重圓效果的Cosmo 面盤，以及羅馬數字時標的flinqué飾紋面盤，後者的兩邊錶框鑲嵌美鑽，滿足喜愛華麗設計的女性，每一款均配備快拆裝置，能輕鬆轉換不同顏色的錶帶。





▲浪琴表MINI DOLCEVITA迷你多情系列雙圈皮革腕錶Cosmo面盤搭焦糖色錶帶款，53,400元。





▲浪琴表MINI DOLCEVITA迷你多情系列雙圈皮革腕錶，經典羅馬「flinqué」飾紋面盤搭配不鏽鋼鑲鑽款122,300元。

愛馬仕（Hermes）1991年誕生的Cape Cod腕錶，亦有繞雙圈錶帶的款式，整體造型好似「長方形中的正方形」，發想自Robert Dumas於1938年創作的「錨鍊」鍊節切成一半，然後組合兩個各半的鍊節而成，搭配櫻花粉Swift小牛皮雙圈錶帶，甜美又有個性；另有面盤為Chaînes d'Ancre錨鍊圖案的紫藤色錶款，配藤色Athena小牛皮錶帶，展現好氣質。





▲愛馬仕搭配櫻花粉Swift小牛皮雙圈錶帶的Cape Cod腕錶，31 mm款153,500元。（圖／翻攝愛馬仕官網）





▲愛馬仕Chaînes d'Ancre錨鍊圖案Cape Cod腕錶，小型31 mm 款131,900元。（圖／翻攝愛馬仕官網）