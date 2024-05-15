潘瑋柏千萬「錶王」星空錶到手　賞月行軌跡好浪漫

▲潘瑋柏佩戴PP 6104R星空世界系列腕錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手潘瑋柏近期因在大陸開唱一張下顎線神秘消失的照片而成為話題，他本人倒是幽默看待此事，一句「不用相信你眼睛看到的」表達心聲。不過粉絲可無法忽視他所戴的名錶，近日他戴上「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）編號6104R星空世界系列自動上鍊腕錶，錶圈鑲嵌38顆約4.27克拉長方形切割鑽石，身價約14,806,000元。







▲潘瑋柏可隨時欣賞PP 6104R星空世界系列腕錶呈現的北半球星空，觀察群星與月相變化、月行軌跡，14,806,000元。（圖／翻攝Patek Philippe官網）

潘瑋柏名錶收藏豐富，包含多款PP高複雜功能錶，日前才與剛以5.6億元標下PP Only Watch不鏽鋼款6301A-010大自鳴腕錶的台灣收藏家Zach，一同參加品牌於日內瓦舉辦的聚會，足見兩人都是瑞士總部極為重視的貴客。此次潘瑋柏所戴的PP千萬級6104R星空世界系列自動上鍊腕錶，從面盤可欣賞北半球的星空，並能觀察群星與月相的變化、月行軌跡，其時、分針代表平均太陽時間，面盤上方橢圓形勾勒出在日內瓦與同緯度地區所看到的天空。

▲潘瑋柏（左）熟識剛以5.6億標下PP Only Watch的台灣藏家Zach，兩人日前一同參加PP於日內瓦舉辦的聚會。（圖／翻攝willpan23 IG）

RICHARD MILLE是潘瑋柏另一愛牌，連品牌首款女性運動腕錶RM 07-04都納為收藏，曾曝光約686萬元的錦葵紫色Quartz TPT®石英纖維材質的RM 07-04腕錶亮相，此系列特色是相當輕盈，重量僅36克，且擁有如糖果般的繽紛配色，讓人一眼看見。





▲潘瑋柏收藏不少RICHARD MILLE名錶，包括品牌首款女性運動腕錶RM 07-04錦葵紫色Quartz TPT®石英纖維材質款，約6,860,000元。（圖／翻攝willpan23 Ig）