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養成5個儲蓄小習慣　無痛存錢其實很輕鬆

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▲省錢,存錢,數錢。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲累積小錢就能存大錢。（圖／Pakutaso、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

口袋滿出來的秘訣，在於日常生活中的點點滴滴，只要懂得把握一些看似微不足道的小事，長期堅持下去，就能為你的儲蓄計劃帶來意想不到的幫助，5個不算省吃儉用的習慣讓你默默累積財富，少花錢未來竟就有可能比別人更有錢。

▲▼女外送員,外送員。（圖／取自免費圖庫pexels）

少用外送平台
你有沒有注意過，每個月最高額的消費都花在哪些地方？外食尤其是外送服務，常常會在不知不覺中大量耗費你的存款。這些看似無傷大雅的開支，累積下來其實成本相當高，與其為了一時方便而荷包大失血，不如利用家裡的廚房，自己下廚更加實惠，而且一次煮多份，省下的食材和時間成本，相較外食更為划算。

▲▼超準！從「喝咖啡」能看出真實性格 。（圖／Unsplash）

在家喝咖啡
早晨上班前總需要一杯咖啡提神，其實即溶咖啡或自己在家簡單沖泡，不僅比外頭的連鎖店便宜上數倍，過程中也能培養一些生活的簡單樂趣，如果是真正的咖啡愛好者，不妨自己投資一台咖啡機，或是手沖器材，長遠來看比外頭買便宜多了。

▲單身,女性,孤獨,散步,帽子,走路,樓梯。（圖／LibreStock）

喜歡上走路
如果距離不太遠，不妨走路或騎單車，運動消耗且環保，一舉數得。走在路上說不定有更多新發現，也是生活樂趣的一部分，為了省錢而多花點心思規畫交通方式，也可以讓你日後存下更多錢。

▲▼聊天,朋友,野餐。（圖／取自免費圖庫pexels）

另覓有趣慶祝方式
過節慶祝往往是一年花費最龐大的時候。餐飲、禮物、娛樂交通費用通通得掏腰包。不妨動動腦,，一些不花大錢，卻同樣有趣的替代方案。生日的時候可以在家開Party、情人節可以自己下廚烹調佳餚等，效果不一定比較差。

▲購物。（圖／Pexels）

了解自己適合的風格
買再多衣服也不代表就會穿出時尚品味。與其盲目消費，不如培養個人風格，找出最適合自己的穿搭哲學，就能用有限的單品打造出獨到的時尚造型。培養眼光和個人品味的同時，錢包也能省下一大筆。

關鍵字：

省錢, 儲蓄, 生活小秘訣, 穿搭, 新樂趣

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