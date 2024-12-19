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Lily許韶恩曬美照行頭曝光！露Burberry經典格紋圍巾搭風衣超懂穿

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記者鮑璿安／台北報導

小S的二女兒Lily許韶恩以姣好外貌成為話題星二代，她也時常曬出穿搭照寵粉，最近出鏡率很高的單品就是Burberry圍巾，輕鬆營造冬日暖意。連KOL許路兒也入手，多彩色調的格紋款式，保暖又具有英倫格調。

▲▼Lily許韶恩曬美照超懂穿 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼Lily許韶恩曬美照超懂穿 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼Lily許韶恩曬美照超懂穿 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Lily許韶恩曬美照，私下相當喜愛Burberry圍巾 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼Lily許韶恩曬美照超懂穿 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲KOL許路兒換上短版收腰風衣，更加彰顯身材。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Lily許韶恩運用紅色款式圍巾搭配上風衣，一頭披肩長髮加持之下相當溫柔，呈現非常經典的英式風格。許路兒則是換上短版收腰風衣，更加彰顯身材，以粉白相間的圍巾打造出多層次穿搭感受，兼顧保暖和時尚感，當然，大家也可以透過不同的圍掛方式產生變化性。最近經典的喀什米爾格紋圍巾更提供客製化服務，五種繡線顏色選擇，可繡上至多三個英文字母縮寫，更是獨一無二的選擇。

▲▼Lily許韶恩曬美照超懂穿 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼Lily許韶恩曬美照超懂穿 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Burberry經典的喀什米爾格紋圍巾 。（圖／品牌提供）

Burberry圍巾成為冬日大勢之選，幾乎成為品牌代名詞一般，圍巾由成立於1797年的紡織工坊製作，使用傳統織布機手工織就，製作一條圍巾需經超過30道工序。圍巾幕後製法相當講究，羊絨纖維以當地泉水洗滌，接著用乾燥的起絨草輕刷表面做刷毛處理，使面料展現獨特的波紋質地和蓬鬆柔軟，打造出歷久不衰的經典。

▲▼ Canada Goose。（圖／品牌提供）

▲▼ Canada Goose。（圖／品牌提供）

▲韓星魏河俊、Krystal鄭秀晶也上身演繹Snow Goose by Canada Goose。（圖／品牌提供）

▲▼ Canada Goose。（圖／品牌提供）

同時，Canada Goos迎來新任創意總監Haider Ackermann設計的首個季節性膠囊系列Snow Goose By Canada Goose，在正式更名為Canada Goose前，90年代品牌曾以Snow Goose之名存在，而Haider Ackermann執掌品牌設計之後，以更加俐落的剪裁方式重塑機能風格，打造出圖騰毛衣、收腰廓形夾克以及羽絨服等，貫穿全新的Snow Goose標誌，從大自然景觀獲得啟發，並融入鮮豔色彩，螢光黃、粉紅等吸人眼球的色調，創造全新的戶外時尚。Snow Goose by Canada Goose上市後也受到韓星喜愛，像是 SEVENTEEN的Hoshi權順榮，魏河俊Wi Ha Jun 、Krystal鄭秀晶及KPOP 女子團體ILLIT等名人，也分別詮釋了冬服時尚。

關鍵字：

圍巾, 星二代, BUBERRY, 冬日, 傳統工藝

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