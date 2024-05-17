停止內耗7大金句　「不過度勉強自己，才是成熟的大人」

文／Workworks職場人

「在工作中窮忙找不到成就感、心累想請假又怕給同事添麻煩」職場人們過去也是習慣退讓、不好意思開口求助的角色嗎？本篇編輯將分享《討好自己就夠了》這本書中有關「停止內耗」的7大金句，無論是日常生活或是職場工作，唯有討好自己，讓自己感到快樂及安心，在忙碌的日常生活，才能保有感受幸福的餘力。

不內耗的人際關係金句

1.真正的強者，懂得善待自己

職場人們過去有過為了「配合」他人的經驗嗎？無論是員工、家庭主婦或是老闆的角色，許多人因過度迎合他人的價值觀感到痛苦不堪，職場人們千萬不能輕忽過度努力地訊號，要是太過疲憊，稍微偷懶不必有罪惡感，停下腳步思考、慰勞一下自己，畢竟「真正的強者是懂得善待自己的人」，你今天是不是已經過度努力了呢？

2.這些相處不來的人，都只是你人生中的臨演

職場人們有過被其他同事在背後說閒話，或是遭到對方已讀不回訊息的經驗嗎？相信大家極度擔心被別人討厭，但其實想和所有人和睦相處是一種幻想，如果和這個人相處不來，不妨漸漸拉開距離，只要想著這些人只是你人生舞台中不請自來的臨時演員，既然如此，在真實世界中就不必強求讓他們登場。

3.悲傷和痛苦有一百種樣貌，無須和他人比較

現在社群媒體有太多傑出、優秀、好看的人公開發文，讓我們感到憧憬並沒有不好，但如果把他們視為自己的目標或努力的方向，只會讓自己痛苦不堪，這些成功人士並不是我們要前進的方向，職場人們都會有屬於自己的康莊大道，停止與他人比較，好好走在屬於自己的道路上。

4.可以有情緒，但一定要懂得控制

「專案總是被退件、提案被上層否決」職場人們遇過以上經驗一定會產生負面情緒，情緒的出現無論是正面或負面，都有其目的，除了找出壞情緒的導火線，職場人們必須妥善整理情緒，告訴自己這就是一段過程。

5.瓜熟就會蒂落，無須過度擔憂

每個人可以努力的程度都有其極限！現代社會許多人習慣把明天的待辦清單，趕在今天之內做完，倘若明天是世界末日，那些預定的待辦事項沒做完不也無所謂嗎？所謂的「瓜熟就會蒂落」，只要職場人們能保有餘裕，就能站在客觀的角度審視自己，才能產生「自己應當處理得來」的悠閒心情，平時不妨先保留點馬力吧！

6.不過度勉強自己的，才是成熟的大人

或許有人會認為即便自己覺得不喜歡，能若無其事地應對才稱作「成熟的大人」，其實職場人們不需要把這種謊言把自己逼迫到走投無路，厭煩的情緒並不是只要忍耐就會自然消失，一旦日積月累之後，很可能會在某時候突然斷裂崩潰，不管發生什麼事，至少要把自己的心情當一回事。

7.累積小確幸，遠離「小不幸」

所謂的「小不幸」就是那些讓職場人們覺得厭煩、不愉快的事情，包含拒絕不感興趣的邀約、和不對盤的人保持距離，一旦覺得痛苦、疲憊的時候就應該立即撤退，先蒐集輕柔的小確幸，只要放手拋開小不幸，就能掌握到幸福感。

以上「7句不內耗人際關係」金句盤點，職場人們都記下來了嗎？

Source：《討好自己就夠了》

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