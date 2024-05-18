金智媛「無睫毛眼妝」美貌爆擊！眼影乾淨高級、修飾輪廓感畫法必學

文／美人圈

《淚之女王》開播以來話題討論度居高不下，除了金秀賢、金智媛「雙金CP」化學反應爆棚之外，金智媛的美貌也成為關注焦點，一顰一笑、連皺眉罵人的模樣都可以迷倒眾人，這次帶來她的「無睫毛」眼妝教學，單色眼影即可達到消腫泡、顯輪廓感的效果，眼妝乾淨又細緻，快一起看看吧！

《淚之女王》金智媛眼妝細節解析！弱化睫毛、強調輪廓感

《淚之女王》金智媛在劇中搭配金秀賢火花太滿，每一幕都是美貌爆擊！編輯特別仔細觀察這次的化妝造型，與先前《三流之路》、《我的出走日記》都非常不同，尤其是眼妝，不僅刻意弱化睫毛，以眼影、眼線為主來強調輪廓感，也讓整體眼妝更加乾淨、更加幹練，符合這次的霸道財閥千金人設。

▲金智媛在《淚之女王》每一幕都是美貌爆擊。（圖／tvN，下同）

韓國眼妝中基本上強調睫毛的話，妝感都較為華麗、女團風，但眼妝中弱化睫毛的「No Lash Makeup」，僅以眼影眼線凸顯輪廓感，最方便的除了省略畫睫毛的步驟之外，還可以讓眼妝更加乾淨高級、降低妝感更細緻！今天就一起看看《淚之女王》金智媛「無睫毛眼妝」怎麼畫？

《淚之女王》金智媛「無睫毛眼妝」

步驟1：打底色凸顯輪廓

眼妝第一步先用淺色調眼影做打底，可以強調並凸顯輪廓，不用很重的妝感也可以讓眼窩變得更深邃。金智媛在《淚之女王》中也多次以這種粉棕色調、暖棕為主的色調來凸顯輪廓，首先用霧面淺色調的眼影以鬆散的眼影刷上滿整個眼窩，先畫出輪廓感，不僅可以讓後續眼影更顯色、也可以打底讓眼妝更有層次！

▲第一步先用淺色調眼影做打底，強調並凸顯輪廓。（圖／IG@rulidia_official，下同）

步驟2：中間色加深眼窩

接著用稍微小號一點的眼影刷或是扁刷、海棉棒等沾取稍微深色的眼影，上在眼摺部位做出漸層並暈染開，接著帶到眼尾ㄑ字部位，稍微往外畫出去延伸眼尾，也可以再畫到下眼瞼中間，輕輕將眼影深淺色暈染開，眼妝更加乾淨。

步驟3：眼瞼下至縱向大眼

除了眼影之外，《淚之女王》金智媛也會著重在凸顯「眼下臥蠶」！以同樣的深色眼影或是一般的陰影色調在下眼瞼後半段畫出平行線條，接著上一點珠光色眼影在下眼瞼眼頭部位，想要更凸顯臥蠶的話也可以在臥蠶下方輕輕上一點陰影色，往外畫出的眼瞼下至，不只縱向放大雙眼、還可以讓眼型輪廓更加立體。

步驟4：夾翹睫毛

因為這個眼妝要最大限度弱化睫毛，所以這步驟可以以睫毛夾將睫毛夾翹即可，讓睫毛翹一點其實在視覺上來說可以放大眼型、看起來也會比較有精神，如果真的很在意睫毛妝感的話，也可以上一點睫毛定型或是睫毛底膏，可以幫助睫毛維持捲翹度、同時也幾乎沒有睫毛妝感，最大限度降低睫毛存在感。

步驟5：內眼線加強眼神

因為將睫毛弱化，所以眼線很重要，夾完睫毛後睫毛根部的空洞變得更明顯，可以先在睫毛根部畫上細緻的內眼線，眼線建議以咖色調更柔和，與眼影銜接度也更高，接著眼線可以雙桅往眼尾外延伸一點、拉長眼型，也可以先往外畫出眼線後，接著在眼線上疊加眼影做銜接，降低眼線銳利感，眼神會更加柔和。

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