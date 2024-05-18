李蒨蓉傳授「回春野生眉7步驟」　畫完上半臉秒拉提

▲大陸網友驚呼李蒨蓉超凍齡。（圖／翻攝自小紅書/李蒨蓉）

記者曾怡嘉／台北報導

近來歐美的野生眉當道，有「美容教主」之稱的李蒨蓉在《小紅書》分享自然野生眉7招，輕鬆學會讓你快速回春，眉毛畫得好，上半臉瞬間拉提起來！

李蒨蓉分享，近來野生眉當道，走在路上不少女生臉上掛著兩條海苔眉十足尷尬，野生眉看似簡單，其實卻充滿細節，她補充歐美近來很流行塑眉，就是用燙眉毛的方式讓眉毛立起來，當眉毛立起來，上半臉也會有拉提的效果，市面上也推出很多塑眉的DIY組合，建議大家還是先清楚了解以後再小心使用。



#野生眉步驟

步驟1 用乾性眉筆勾勒眉型

李蒨蓉分享，乾性眉筆更為顯色，眉毛從眉頭可以順著畫，眉尾部分則可以逆著畫，逆向畫法的用意是要將顏色附著在皮膚上，而非毛髮上。

步驟2 螺旋刷刷順眉毛

畫好眉形之後，建議用螺旋刷順刷一遍，幫助眉彩看起來更為自然。

步驟3 透明眉蠟打底

透明眉蠟內含豐富纖維，搭配逆刷可以讓毛流顯得更為立體，幫忙打造出濃眉效果。





步驟4 快乾的睫毛膏來塑形

快要乾的睫毛膏不要丟，乾乾的用來當作塑眉膏最為適合，若手邊沒有快要淘汰的睫毛膏，建議可以用衛生紙擦拭多的膏體，再來使用會比較自然。

步驟5 螺旋刷梳順避免結塊

使用螺旋刷順著眉型梳理，幫助整理眉毛，同時避免結塊等不均勻問題。

步驟6 棉花棒清理邊界

使用乾淨棉花棒清理眉毛和眉骨之間的邊界，這塊弄乾淨了，眉毛能看起來更為立體。



步驟7 打亮眉骨

如果可以的話可以加上打亮眉骨步驟，藉由打亮做出拉提感，當眉型向上，人看起來自然年輕很多。





