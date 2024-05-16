fb ig video ETtoday search mobile

金智媛超甜同框金秀賢「唇膏色號」最多人問！自帶清透感　偽素顏擦也美

>

文／美人圈

韓劇《淚之女王》金智媛同款唇膏來了！金智媛劇中的美貌與財閥千金感的造型引發討論，細看更能發現，隨著劇情與服裝的變化，金智媛的「唇膏色號」也不斷改變，從豆沙色、紅棕色到偏橘色調、嫩粉色調通通有，且多數是帶有清透光感的妝效。

▲唇膏色號 。（圖／翻攝自IG@TVN、官網）

▲金智媛同款唇膏超多人問。（圖／tvN，下同）

其中最多人狂問的色系就是帶清透感的「偏橘色調」、「嫩粉色調」，不僅適合春夏的明亮感，更是偽素顏妝容的首選色，還可讓唇瓣看起來嘟嫩飽滿、唇紋消失！

▲唇膏色號 。（圖／翻攝自IG@TVN、官網）

以下就整理出最適合當作偽素顏唇膏色的「偏橘色調」、「嫩粉色調」！不僅扒出《淚之女王》金智媛劇中同款唇膏品牌＋色號，更各加碼推薦3款類似色，開架、專櫃通通都有！

▲唇膏色號 。（圖／翻攝自IG@TVN、官網）

《淚之女王》金智媛唇膏同款推薦

HERMES愛馬仕 亮面唇膏 #19Rose Bruyère

《淚之女王》第二集當中金智媛的愛馬仕唇膏就是這支！顏色是漂亮的「歐石楠粉」，是一種粉中帶藍的輕柔粉紅，更是顯嫩、顯冷白皮的極佳色選，同時又不會過度成熟、老成，柔嫩得恰到好處，膏體細緻潤澤，配方色彩飽和，輕輕一抹立即顯色！

▲唇膏色號 。（圖／翻攝自IG@TVN、官網）

▲HERMES愛馬仕 亮面唇膏 #19Rose Bruyère，NT$2,450。（圖／愛馬仕、截圖自Netflix）

這款可日常、可自帶女王氣場的嫩粉色實在太美，帶妝、素顏擦都超適合！以下加碼推薦《淚之女王》金智媛唇膏類似色，趕緊收！

類似色推薦

DIOR迪奧 癮誘粉漾潤唇釉 #007俏梅粉

絕對是偽素顏的好幫手！添加櫻桃籽油萃取、養護潤唇配方，不僅質地輕盈不黏膩，於唇瓣表面形成一層粉潤釉光保護膜，色澤更是清透自然，反覆堆疊也好看，色號#007俏梅粉絕對是素顏單擦也零失誤的首選色，立刻讓唇瓣宛若嬰兒般柔軟、鮮嫩，暗沉乾癟感OUT！

▲唇膏色號 。（圖／翻攝自IG@TVN、官網）

▲DIOR迪奧 癮誘粉漾潤唇釉，NT$1,380。（圖／DIOR）

肌膚之鑰 精質光耀唇膏 #04柔和粉

全球最奢華唇膏誕生！一抹宛若替唇瓣做SPA，蘊含肌膚之鑰明星商品精質光采粉底乳霜的保養能量來源，被稱希俄斯之淚的乳香黃連木複合物，無窮保濕、打造驚人水潤豐滿感，更可持續高達10小時的極致保濕，唇紋也消失，#04柔和粉清新又知性，一抹優雅感爆棚！

▲唇膏色號 。（圖／翻攝自IG@TVN、官網）

肌膚之鑰 精質光耀唇膏，NT$3,500。（圖／肌膚之鑰）

innisfree 晨露光透水感唇膏 #07野莓漿果

innisfree帶來全新水感唇膏！添加高光澤聚合物與保濕配方，一抹使唇瓣有清透的閃耀水光感，薄擦一層就很顯色、堆疊後更能變得飽和鮮豔，很好因應日常、活動等各式需求堆疊出不同妝感，#07的梅果色系便有著清透嫩感，還非常顯白！

▲唇膏色號 。（圖／翻攝自IG@TVN、官網）

▲innisfree 晨露光透水感唇膏，NT$520。（圖／innisfree）

《淚之女王》金智媛唇膏同款推薦

香奈兒 COCO持色潤唇膏 #916西柚

《淚之女王》金智媛同款唇膏還有這支！在第三集當中，躺在包包的正是香奈兒持色潤唇膏，低調恰到好處的光澤感，並透著偏橘紅色調的珊瑚色，不僅顯白還很有氣質，會讓膚色看起來相對明亮有活力，絕對是偽素顏妝感的好幫手，更富含滋潤成分，不怕長時間帶妝變得乾燥、起皮，越補越美！

▲唇膏色號 。（圖／翻攝自IG@TVN、官網）

▲香奈兒 COCO持色潤唇膏，NT$1,380。（圖／tvN、香奈兒）

同樣地，以下再加碼推薦類似色，這樣的帶橘色調太適合偽素顏擦！

類似色推薦

海洋拉娜 浪漫之吻 明星修護唇萃 #Sheer Coral珊瑚

擁有超高回購率的修護唇萃推出新色啦！絲綢般奢華的潤澤質地溫和包覆唇瓣，並添加滿滿奇蹟活凝金萃™，舒緩肌膚不適，更有萊姆茶萃取，有著優越的抗氧化功效。豐盈唇刷柔軟有彈性，完美貼合唇型，輕輕一抹淡化唇紋，其中的#Sheer Coral珊瑚，素顏擦立刻讓唇瓣有天生飽滿水嫩感，微微橘粉色調自然提亮氣色。

▲唇膏色號 。（圖／翻攝自IG@TVN、官網）

▲海洋拉娜 浪漫之吻 明星修護唇萃 #Sheer Coral珊瑚，NT$3,900。（圖／LA MER）

MAQuillAGE心機彩粧 星魅蜜光圈唇膏 #RD301

薄唇救星！擁有全新鎖色美唇油，蘊含荷荷芭油、山茶花油等，多重高滋養精華油，快速滋養雙唇、淡化紋路，並加入有著肌膚小護士之稱的尿囊素成分，有效修護舒緩受損雙唇，同時使用水感泡泡持色科技，使顏色更為持久、顯色，#RD301是帶橘的裸色調，非常適合用來作為偽素顏唇膏。

▲唇膏色號 。（圖／翻攝自IG@TVN、官網）

▲MAQuillAGE心機彩粧 星魅蜜光圈唇膏，NT$980。（圖／MAQuillAGE心機彩粧）

2aN 高雅清透唇釉 #06珊瑚紅

韓國彩妝品牌2aN台灣買得到了！最新推出10款清透水光唇釉，水凝感質地，一抹快速形成水光薄膜，富含維他命E，抗氧化成分讓上妝同時也在保養，不怕暗沉，更添加「超水潤顯色因子」，自然打造原生水光唇，薄擦疊抹都好看還能遮蓋唇色，#06色就是漂亮顯氣色的珊瑚色，一抹擁有活力好氣色。

▲唇膏色號 。（圖／翻攝自IG@TVN、官網）

▲2aN 高雅清透唇釉，NT$460。（圖／2aN）

延伸閱讀

IU秋冬唇膏類似色推薦！IU同款「清冷茶棕」顯白又去黃，薄擦日常、厚塗有氣場

Jennie唇膏類似色推薦！扒出《公寓404》同款「顯嫩粉」唇膏，一抹減齡、偽素顏妝必備

2024顯嫩「偽素顏唇膏」推薦！深唇也蓋得住的「低飽和暖茶色」，顯白不挑膚、超欠親！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 淚之女王, 金智媛, 唇膏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

ET Fashion

推薦閱讀

最愛斤斤計較星座Top 3 ！第一名不可能吃虧　默默記仇等著回擊

最愛斤斤計較星座Top 3 ！第一名不可能吃虧　默默記仇等著回擊

曖昧高手星座Top 3！第一名享受距離感不肯放手吊人胃口

曖昧高手星座Top 3！第一名享受距離感不肯放手吊人胃口

梁朝偉戴3,200元G-SHOCK遊法國　劉嘉玲大方素顏更年輕了

梁朝偉戴3,200元G-SHOCK遊法國　劉嘉玲大方素顏更年輕了

減肥必吃！營養師曝蘋果的5大益處：飽足感更久還防便秘 高圓圓玉腿若隱若現又美又帥　遊紐約散發幸福光 BALENCIAGA教你在520傳情！Crush包抽繩藏入愛心、Wi-Fi情侶裝閃瞎 3種不自覺的身體小動作　可能讓職場人際越來越糟 金智媛超甜同框金秀賢「唇膏色號」最多人問！自帶清透感　偽素顏擦也美 陸劇《我的阿勒泰》8金句：我喜歡你意思是我清楚地看見你 皮膚科醫師教「防曬正確塗法」4關鍵！用量太少、手法錯都白塗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面