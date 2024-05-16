金智媛超甜同框金秀賢「唇膏色號」最多人問！自帶清透感　偽素顏擦也美

文／美人圈

韓劇《淚之女王》金智媛同款唇膏來了！金智媛劇中的美貌與財閥千金感的造型引發討論，細看更能發現，隨著劇情與服裝的變化，金智媛的「唇膏色號」也不斷改變，從豆沙色、紅棕色到偏橘色調、嫩粉色調通通有，且多數是帶有清透光感的妝效。

▲金智媛同款唇膏超多人問。（圖／tvN，下同）



其中最多人狂問的色系就是帶清透感的「偏橘色調」、「嫩粉色調」，不僅適合春夏的明亮感，更是偽素顏妝容的首選色，還可讓唇瓣看起來嘟嫩飽滿、唇紋消失！

以下就整理出最適合當作偽素顏唇膏色的「偏橘色調」、「嫩粉色調」！不僅扒出《淚之女王》金智媛劇中同款唇膏品牌＋色號，更各加碼推薦3款類似色，開架、專櫃通通都有！

《淚之女王》金智媛唇膏同款推薦

HERMES愛馬仕 亮面唇膏 #19Rose Bruyère

《淚之女王》第二集當中金智媛的愛馬仕唇膏就是這支！顏色是漂亮的「歐石楠粉」，是一種粉中帶藍的輕柔粉紅，更是顯嫩、顯冷白皮的極佳色選，同時又不會過度成熟、老成，柔嫩得恰到好處，膏體細緻潤澤，配方色彩飽和，輕輕一抹立即顯色！

▲HERMES愛馬仕 亮面唇膏 #19Rose Bruyère，NT$2,450。（圖／愛馬仕、截圖自Netflix）

這款可日常、可自帶女王氣場的嫩粉色實在太美，帶妝、素顏擦都超適合！以下加碼推薦《淚之女王》金智媛唇膏類似色，趕緊收！

類似色推薦

DIOR迪奧 癮誘粉漾潤唇釉 #007俏梅粉

絕對是偽素顏的好幫手！添加櫻桃籽油萃取、養護潤唇配方，不僅質地輕盈不黏膩，於唇瓣表面形成一層粉潤釉光保護膜，色澤更是清透自然，反覆堆疊也好看，色號#007俏梅粉絕對是素顏單擦也零失誤的首選色，立刻讓唇瓣宛若嬰兒般柔軟、鮮嫩，暗沉乾癟感OUT！

▲DIOR迪奧 癮誘粉漾潤唇釉，NT$1,380。（圖／DIOR）

肌膚之鑰 精質光耀唇膏 #04柔和粉

全球最奢華唇膏誕生！一抹宛若替唇瓣做SPA，蘊含肌膚之鑰明星商品精質光采粉底乳霜的保養能量來源，被稱希俄斯之淚的乳香黃連木複合物，無窮保濕、打造驚人水潤豐滿感，更可持續高達10小時的極致保濕，唇紋也消失，#04柔和粉清新又知性，一抹優雅感爆棚！

▲肌膚之鑰 精質光耀唇膏，NT$3,500。（圖／肌膚之鑰）

innisfree 晨露光透水感唇膏 #07野莓漿果

innisfree帶來全新水感唇膏！添加高光澤聚合物與保濕配方，一抹使唇瓣有清透的閃耀水光感，薄擦一層就很顯色、堆疊後更能變得飽和鮮豔，很好因應日常、活動等各式需求堆疊出不同妝感，#07的梅果色系便有著清透嫩感，還非常顯白！

▲innisfree 晨露光透水感唇膏，NT$520。（圖／innisfree）

《淚之女王》金智媛唇膏同款推薦

香奈兒 COCO持色潤唇膏 #916西柚