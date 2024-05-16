金智媛超甜同框金秀賢「唇膏色號」最多人問！自帶清透感　偽素顏擦也美

文／美人圈
韓劇《淚之女王》金智媛同款唇膏來了！金智媛劇中的美貌與財閥千金感的造型引發討論，細看更能發現，隨著劇情與服裝的變化，金智媛的「唇膏色號」也不斷改變，從豆沙色、紅棕色到偏橘色調、嫩粉色調通通有，且多數是帶有清透光感的妝效。
▲金智媛同款唇膏超多人問。（圖／tvN，下同）
其中最多人狂問的色系就是帶清透感的「偏橘色調」、「嫩粉色調」，不僅適合春夏的明亮感，更是偽素顏妝容的首選色，還可讓唇瓣看起來嘟嫩飽滿、唇紋消失！
以下就整理出最適合當作偽素顏唇膏色的「偏橘色調」、「嫩粉色調」！不僅扒出《淚之女王》金智媛劇中同款唇膏品牌＋色號，更各加碼推薦3款類似色，開架、專櫃通通都有！
《淚之女王》金智媛唇膏同款推薦
HERMES愛馬仕 亮面唇膏 #19Rose Bruyère
《淚之女王》第二集當中金智媛的愛馬仕唇膏就是這支！顏色是漂亮的「歐石楠粉」，是一種粉中帶藍的輕柔粉紅，更是顯嫩、顯冷白皮的極佳色選，同時又不會過度成熟、老成，柔嫩得恰到好處，膏體細緻潤澤，配方色彩飽和，輕輕一抹立即顯色！
▲HERMES愛馬仕 亮面唇膏 #19Rose Bruyère，NT$2,450。（圖／愛馬仕、截圖自Netflix）
這款可日常、可自帶女王氣場的嫩粉色實在太美，帶妝、素顏擦都超適合！以下加碼推薦《淚之女王》金智媛唇膏類似色，趕緊收！
類似色推薦
DIOR迪奧 癮誘粉漾潤唇釉 #007俏梅粉
絕對是偽素顏的好幫手！添加櫻桃籽油萃取、養護潤唇配方，不僅質地輕盈不黏膩，於唇瓣表面形成一層粉潤釉光保護膜，色澤更是清透自然，反覆堆疊也好看，色號#007俏梅粉絕對是素顏單擦也零失誤的首選色，立刻讓唇瓣宛若嬰兒般柔軟、鮮嫩，暗沉乾癟感OUT！
▲DIOR迪奧 癮誘粉漾潤唇釉，NT$1,380。（圖／DIOR）
肌膚之鑰 精質光耀唇膏 #04柔和粉
全球最奢華唇膏誕生！一抹宛若替唇瓣做SPA，蘊含肌膚之鑰明星商品精質光采粉底乳霜的保養能量來源，被稱希俄斯之淚的乳香黃連木複合物，無窮保濕、打造驚人水潤豐滿感，更可持續高達10小時的極致保濕，唇紋也消失，#04柔和粉清新又知性，一抹優雅感爆棚！
▲肌膚之鑰 精質光耀唇膏，NT$3,500。（圖／肌膚之鑰）
innisfree 晨露光透水感唇膏 #07野莓漿果
innisfree帶來全新水感唇膏！添加高光澤聚合物與保濕配方，一抹使唇瓣有清透的閃耀水光感，薄擦一層就很顯色、堆疊後更能變得飽和鮮豔，很好因應日常、活動等各式需求堆疊出不同妝感，#07的梅果色系便有著清透嫩感，還非常顯白！
▲innisfree 晨露光透水感唇膏，NT$520。（圖／innisfree）
《淚之女王》金智媛唇膏同款推薦
香奈兒 COCO持色潤唇膏 #916西柚
《淚之女王》金智媛同款唇膏還有這支！在第三集當中，躺在包包的正是香奈兒持色潤唇膏，低調恰到好處的光澤感，並透著偏橘紅色調的珊瑚色，不僅顯白還很有氣質，會讓膚色看起來相對明亮有活力，絕對是偽素顏妝感的好幫手，更富含滋潤成分，不怕長時間帶妝變得乾燥、起皮，越補越美！ ▲香奈兒 COCO持色潤唇膏，NT$1,380。（圖／tvN、香奈兒） 同樣地，以下再加碼推薦類似色，這樣的帶橘色調太適合偽素顏擦！ 類似色推薦 海洋拉娜 浪漫之吻 明星修護唇萃 #Sheer Coral珊瑚 擁有超高回購率的修護唇萃推出新色啦！絲綢般奢華的潤澤質地溫和包覆唇瓣，並添加滿滿奇蹟活凝金萃™，舒緩肌膚不適，更有萊姆茶萃取，有著優越的抗氧化功效。豐盈唇刷柔軟有彈性，完美貼合唇型，輕輕一抹淡化唇紋，其中的#Sheer Coral珊瑚，素顏擦立刻讓唇瓣有天生飽滿水嫩感，微微橘粉色調自然提亮氣色。 ▲海洋拉娜 浪漫之吻 明星修護唇萃 #Sheer Coral珊瑚，NT$3,900。（圖／LA MER） MAQuillAGE心機彩粧 星魅蜜光圈唇膏 #RD301 薄唇救星！擁有全新鎖色美唇油，蘊含荷荷芭油、山茶花油等，多重高滋養精華油，快速滋養雙唇、淡化紋路，並加入有著肌膚小護士之稱的尿囊素成分，有效修護舒緩受損雙唇，同時使用水感泡泡持色科技，使顏色更為持久、顯色，#RD301是帶橘的裸色調，非常適合用來作為偽素顏唇膏。 ▲MAQuillAGE心機彩粧 星魅蜜光圈唇膏，NT$980。（圖／MAQuillAGE心機彩粧） 2aN 高雅清透唇釉 #06珊瑚紅 韓國彩妝品牌2aN台灣買得到了！最新推出10款清透水光唇釉，水凝感質地，一抹快速形成水光薄膜，富含維他命E，抗氧化成分讓上妝同時也在保養，不怕暗沉，更添加「超水潤顯色因子」，自然打造原生水光唇，薄擦疊抹都好看還能遮蓋唇色，#06色就是漂亮顯氣色的珊瑚色，一抹擁有活力好氣色。 ▲2aN 高雅清透唇釉，NT$460。（圖／2aN） 延伸閱讀 IU秋冬唇膏類似色推薦！IU同款「清冷茶棕」顯白又去黃，薄擦日常、厚塗有氣場 Jennie唇膏類似色推薦！扒出《公寓404》同款「顯嫩粉」唇膏，一抹減齡、偽素顏妝必備 2024顯嫩「偽素顏唇膏」推薦！深唇也蓋得住的「低飽和暖茶色」，顯白不挑膚、超欠親！ ※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。
《淚之女王》金智媛同款唇膏還有這支！在第三集當中，躺在包包的正是香奈兒持色潤唇膏，低調恰到好處的光澤感，並透著偏橘紅色調的珊瑚色，不僅顯白還很有氣質，會讓膚色看起來相對明亮有活力，絕對是偽素顏妝感的好幫手，更富含滋潤成分，不怕長時間帶妝變得乾燥、起皮，越補越美！
▲香奈兒 COCO持色潤唇膏，NT$1,380。（圖／tvN、香奈兒）
同樣地，以下再加碼推薦類似色，這樣的帶橘色調太適合偽素顏擦！
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海洋拉娜 浪漫之吻 明星修護唇萃 #Sheer Coral珊瑚
擁有超高回購率的修護唇萃推出新色啦！絲綢般奢華的潤澤質地溫和包覆唇瓣，並添加滿滿奇蹟活凝金萃™，舒緩肌膚不適，更有萊姆茶萃取，有著優越的抗氧化功效。豐盈唇刷柔軟有彈性，完美貼合唇型，輕輕一抹淡化唇紋，其中的#Sheer Coral珊瑚，素顏擦立刻讓唇瓣有天生飽滿水嫩感，微微橘粉色調自然提亮氣色。
▲海洋拉娜 浪漫之吻 明星修護唇萃 #Sheer Coral珊瑚，NT$3,900。（圖／LA MER）
MAQuillAGE心機彩粧 星魅蜜光圈唇膏 #RD301
薄唇救星！擁有全新鎖色美唇油，蘊含荷荷芭油、山茶花油等，多重高滋養精華油，快速滋養雙唇、淡化紋路，並加入有著肌膚小護士之稱的尿囊素成分，有效修護舒緩受損雙唇，同時使用水感泡泡持色科技，使顏色更為持久、顯色，#RD301是帶橘的裸色調，非常適合用來作為偽素顏唇膏。
▲MAQuillAGE心機彩粧 星魅蜜光圈唇膏，NT$980。（圖／MAQuillAGE心機彩粧）
2aN 高雅清透唇釉 #06珊瑚紅
韓國彩妝品牌2aN台灣買得到了！最新推出10款清透水光唇釉，水凝感質地，一抹快速形成水光薄膜，富含維他命E，抗氧化成分讓上妝同時也在保養，不怕暗沉，更添加「超水潤顯色因子」，自然打造原生水光唇，薄擦疊抹都好看還能遮蓋唇色，#06色就是漂亮顯氣色的珊瑚色，一抹擁有活力好氣色。
▲2aN 高雅清透唇釉，NT$460。（圖／2aN）
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