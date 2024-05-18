賴清德520就職典禮西裝搶先曝！台灣設計師操刀「幸運紫」領帶藏深意





▲準總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者鮑璿安／台北報導

準總統賴清德將於5月20日上任，而就職典禮當天他將穿著的西裝也提前曝光，由知名台灣設計師周裕穎操刀設計，整體以湛藍色為主色調，融合了台灣在地文化與永續工藝精神，更藏有許多巧思。





▲準總統賴清德就職典禮當天將穿著知名台灣設計師周裕穎設計的西裝。（圖／品牌提供）

據了解，周裕穎特別對賴清德過往穿著風格進行深入研究，在剪裁上提高外套腰線，背後雙開岔設計並搭配窄管褲，賦予西裝更為年輕化版型。領帶則成為當中的一大亮點，周裕穎在賴清德代表性的「幸運紫」領帶中，融入了台灣原生種紫斑蝶的斑紋織成的獨特提花布料，因此別具文化深意。





▲領帶融入了台灣原生種紫斑蝶的斑紋織成的獨特提花布料。（圖／品牌提供）

此次襯衫亦選用了台灣製造的機能性永續布料製成，西裝還搭配了油菜花外型的春仔花工藝胸針。周裕穎解釋，油菜花的花語為無私奉獻，並有「前進夢想、無所畏懼」的意涵。而胸針上的鮮黃色也延續了周裕穎與賴清德之間的緣分，早在去年3月的台北時裝周上，賴清德就曾穿著由周裕穎設計的「台灣山脈」圖案服裝，同時，在文化總會邀請周裕穎設計的霞海城隍爺新神衣曝光時，賴清德還親自縫了幾針，表達他對台灣設計的重視。