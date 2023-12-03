最會搞曖昧的3大星座！Top 1撩人只是習慣，喜歡新鮮感又愛自由

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@sbsdrama.official

雖然有人說曖昧期是愛情最美的時候，但曖昧也讓人受盡委屈，有些人搞曖昧只是慣性，只是喜歡「曖昧」的感覺，並不是真的要跟你確認關係。微博擁有40萬粉絲的星座博主「12星座屋」就公開搞曖昧最厲害的3大星座，有人是無法拒絕別人，導致勾勾纏，但也有人是主動搞曖昧，尤其Top 1更是習慣性撩人。

Top 3：天秤座



天枰座天性比較多情又容易心軟，在感情中總是因不忍心傷害別人，所以經常選擇逃避，面對別人的追求、示好無法果斷拒絕，總是想著委婉一點，若真的解決不了，就乾脆不管了。而且天秤座多數顏值高、情商也高，對人也很友善親切，所以不論男女都很受歡迎，但偏偏他們在處理感情時又很猶豫不決，不能乾脆利落的斷乾淨，最後反而傷害更多人。

Top 2：雙子座



擁有強烈好奇心、喜歡富於變化的生活的雙子座，沒有一定經歷是很難真正安定下來的，就算他們不覺得自己喜歡追求刺激，但是他們的潛意識裡就是很容易被這樣的感情和對象所吸引，而且雙子通常又是比較主動的類型，久而久之就會發展出一些很曖昧的關係。而且雙子座在面對感情時是很有頭腦和手段的星座，加上活潑健談、善於社交，跟任何人都能打成一片，所以很輕鬆就能獲得他人的喜愛，但他們撩撥別人的同時，又總能把自己的心守得很好，只停在曖昧階段。

Top 1：射手座



射手座的潛意識中就很喜歡曖昧，對於愛好自由、喜歡嘗試各種新事物的射手來說，戀人未滿、友達以上的關係是最讓他們感到輕鬆自在的，那種一本正經的戀愛關係、尤其對方又是自己真的喜歡之人，反而會讓射手感到不自在。而射手座非常會撩人，他們的撩不會讓人覺得油膩，同時又能展現魅力，常讓不少人人不自覺的心動，但射手的「撩」只是一種本能習慣，並不代表他們多喜歡你，很多時候只是有些好感的程度，所以射手通常都有著不少風流債。