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《飛天小女警》錶上出任務　BABY-G兩用設計可當掛飾

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▲▼CASIO 。（圖／公關照）

▲CASIO與飛天小女警聯名推出BABY-G腕錶，可轉換作為吊飾，4,500元。（圖／BABY-G提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO女錶品牌BABY-G歡慶30周年，精彩聯名一波接一波，最新力作是和華納兄弟探索公司合作，與旗下慶祝25周年的卡通頻道動畫《飛天小女警》共同打造聯名錶BGD-10KPP，以BABY-G+PLUS中的Two-Way錶款BGD-10K為基礎，因此不僅是一只腕錶，亦可將錶殼拆下裝到隨錶所附的粉紅吊飾殼中，品牌特別加贈貼紙，讓掛飾加倍可愛。

▲▼CASIO 。（圖／公關照）

▲BABY-G與飛天小女警聯名腕錶BGD-10KPP-7，錶帶裝飾主角花花、泡泡和毛毛圖案。

BABY-G與《飛天小女警》聯名錶BGD-10KPP，LCD顯示螢幕飾有卡通中的愛心圖樣，搭配迷人的粉紅色錶盤邊框，風格甜美，而白色錶帶印有《飛天小女警》官方Logo，以及主角花花、泡泡和毛毛的圖案與代表色，拆下貫穿式錶帶可見她們準備出動拯救世界的插畫，而錶背也刻有主角圖案，正反面都要擄獲粉絲的心。

▲▼CASIO 。（圖／公關照）

▲BABY-G與飛天小女警聯名腕錶BGD-10KPP-7錶背也刻有飛天小女警圖案。

《飛天小女警》粉絲除了有腕錶可戴，也有可愛服裝可穿，今年與潮牌REVIEW聯名推出25周年服裝，快時尚品牌H&M也有《飛天小女警》童裝、貝雷帽、漁夫帽等配件可供選擇。

▲▼CASIO 。（圖／公關照）

▲H&M童裝系列飛天小女警圖案拉鍊連帽外套，799元。（圖／翻攝H&M官網）

▲▼CASIO 。（圖／公關照）

▲H&M飛天小女警貝雷帽，349元。（圖／翻攝H&M官網）

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關鍵字：

BABY-G, CASIO, 飛天小女警, H&M

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