Lisa公仔撒滿地洩童心　高貴版LV娃娃包上搶鏡

▲Lisa人氣銳不可擋，與粉絲開心玩自拍。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Lisa於IG限時動態洩露自己童心未泯的一面，席地而坐開始拆潮流玩具POPMART泡泡瑪特公仔，當中有不少旗下著名的角色The Monsters，還有各色頭罩小熊外衣的可愛娃娃，混在她玩具中還有LV（Louis Vuitton，路易威登）要價42,500元的招牌吉祥物Vivienne掛飾，全是她的寶貝收藏。





▲Lisa於7月中在首爾舉辦的Lisa ROCKSTAR Pop-Up Store快閃店活動。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa近期發行新歌《Rockstar》，宣傳的科幻風格造型前衛大膽，被視為Y3K未來感風潮的引領者，她於7月中出席在首爾舉辦的ROCKSTAR Pop-Up Store快閃店活動，讓粉絲能買到能展現她風格的周邊商品，她也親切與粉絲玩自拍，聲勢銳不可擋。





▲Lisa開箱POPMART泡泡瑪特公仔。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

而卸下酷味十足的裝扮回歸日常，Lisa其實充滿童心，她秀出LV大容量的迷彩Keepall旅行袋，即使包上圖案已夠花俏，她仍掛滿絨毛玩偶、小鴨吊飾，左側還擠了一款LV Vivienne Fashionista手袋吊飾，經典的Vivienne臉部以小牛皮製成，臉龐圍繞著貂皮毛Monogram花卉圖案，耳朵還戴著LV標誌耳環並拎著金色金屬迷你手袋，模樣卡哇伊，品牌共推出8款設計，各有特色。





▲Lisa的LV Keepall迷彩包上掛著可愛公仔，包括左側LV Vivienne Fashionista 手袋吊飾。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲LV Vivienne Fashionista手袋吊飾款款可愛，單款42,500元。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）