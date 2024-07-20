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舊牙刷別丟　沾沙拉脫輕刷鍊帶錶清潔溜溜

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▲▼夏季錶清潔 。（圖／公關照）

▲夏季戴錶難免沾上汗漬，應勤加擦拭保養。（圖／亨利慕時提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

炎熱夏季讓人汗如雨下吃不消，手腕上戴的錶免不了沾上汗水，無論是皮錶帶、鍊帶、橡膠錶帶或是不同材質的貴金屬錶殼，若不及時清潔都會留下令人不快的印記或加速錶款老化，資深鐘錶收藏家曾士昕表示每天戴過的錶必定清潔後才收納，最方便也最有效的方法就是「軟布擦拭」。

▲▼ 夏季錶清潔 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲清潔各種錶帶與材質錶款的最佳方式是使用軟布擦拭。（圖／記者陳雅韻攝）

頂級錶店寶鴻堂鐘表分享居家保養名錶步驟，首先確定錶冠是否鎖緊防止水氣進入錶殼造成損壞、第二步使用錶店所附的軟布輕輕擦拭整只錶，上述步驟適用於皮錶帶、金屬鍊帶與橡膠錶帶款式，但建議軟布要定期更換，防止布上黏附肉眼難辨的粒子而磨傷了錶。

▲▼ 夏季錶清潔 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲防水性能佳的鍊帶錶可以舊牙刷沾中性清潔劑輕刷除垢。（圖／記者陳雅韻攝）

由於金屬鍊帶與橡膠錶帶設計多變，許多縫隙容易卡垢，寶鴻堂鐘表建議使用舊的牙刷沾中性清潔劑如沙拉脫，輕刷錶殼與錶帶，再用沾溫水的軟布擦拭並陰乾，但前提是錶款防水達100米且經過定期保養，避免自行清潔時讓水氣跑進機芯，當然最佳保養方法仍是送回專業錶店，由師傅手工清潔；而收納也有學問，面盤宜朝內、錶冠朝上放置，更講究的藏家則會為愛錶打造防潮收藏空間，因為受潮是腕錶的致命傷之一。

▲▼ 夏季錶清潔 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲收納錶款宜將面盤朝內、錶冠朝上放置。（圖／記者陳雅韻攝）

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關鍵字：

錶清潔, 寶鴻堂

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