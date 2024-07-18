施華洛世奇培育鑽石頂級款登台　百萬大作奧斯卡影后最愛

▲奧斯卡影后葛妮絲派特洛是Swarovski Created Diamonds高級訂製系列擁護者。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）以繽紛水晶著稱，去年進軍實驗室培育鑽石Lab Diamond領域，強調永續時尚概念，獲得奧斯卡影后葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）支持，於公開場合佩戴Swarovski Created Diamonds高級訂製系列培育鑽石珠寶亮相，一系列訂製款今在台曝光，最高價為780萬元的華麗項鍊，猶如宇宙誕生大爆炸線條，閃耀極致耀眼光芒。





▲此次在台展出最高價的Swarovski Created Diamonds高級珠寶系列項鍊華麗耀眼，7,800,000元。





▲Swarovski Created Diamonds高級珠寶系列戒指，1,150,000元。

Swarovski Created Diamonds高級珠寶系列採用與開採鑽石在化學、物理以及光學屬性方面完全相同的實驗室培育鑽石，創作奢華版本的戒指、耳環、項鍊與胸針，屬於訂製款式；而適合日常搭配的星河概念Swarovski Created Diamonds Galaxy系列及Eternity系列，均採用可再生能源和100% 回收金銀材質製作，且每一顆培育鑽石均經過IGI國際寶石研究院認證，不到10萬元便能擁有閃耀首飾。





▲適合日常搭配的Swarovski Created Diamonds Galaxy系列項鍊，78,000元。

▲鑲嵌約1.2克拉培育鑽石的施華洛世奇Eternity戒指，68,000元。

致力推廣培育鑽石的JOY COLORi未來鑽石，今年再度與珠寶設計師Charlotte Pittel攜手，推出與法國名著《小王子》聯名系列，融入此經典文學中的重要元素如星球、玫瑰與小狐狸，創作一件件閃耀無比的首飾，款式包括「星球」系列能展現小王子星際旅程的樣貌，「玫瑰」系列將愛深藏其中，而「小狐狸」系列耳環完美展現小王子的摯友小狐狸的輪廓，讓人一眼就認出與《小王子》的緊密連結。





▲JOY COLORi未來鑽石小王子聯名系列「玫瑰」項鍊，85,000元。（圖／JOY COLORi提供，以下同）





▲JOY COLORi未來鑽石小王子聯名系列「小狐狸」耳環，36,000元。