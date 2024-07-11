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豹貓珠寶祖母綠雙眼超有神　手環內側鏤空斑紋呼應擬真毛皮

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▲▼Boucheron,Cartier 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Boucheron Animaux動物系列Fuzzy豹貓項鍊853,000元，耳環934,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）Animaux動物系列再添新成員，推出豹貓造型珠寶，精心雕琢的豹貓頭部，身披點綴黑漆斑點與鑽石的毛皮，配上炯炯有神的欖尖形祖母綠眼睛，具象設計運用在耳環、項鍊、戒指和手環，流露神秘又優雅的氣息。

▲▼Boucheron,Cartier 。（圖／公關照）

▲模特兒示範Boucheron Animaux動物系列Fuzzy豹貓戒指，1,580,000元。

Boucheron唯一非具象豹貓造型的款式，是以綠色碧璽為主石的玫瑰金豹貓戒指，戒環點綴黑漆、白色及香檳色鑽石，立刻讓人聯想到豹貓的斑點毛皮；另一吸睛之作為豹貓手環，開口式設計宛如豹貓趴在手腕上，手環內側也裝飾鏤空斑紋圖案呼應正面栩栩如生的毛皮。

▲▼Boucheron,Cartier 。（圖／公關照）

▲主石為綠色碧璽的Boucheron Animaux動物系列Fuzzy豹貓戒指，2,370,000元。

▲▼Boucheron,Cartier 。（圖／公關照）

▲Boucheron Animaux動物系列Fuzzy豹貓手環，5,450,000元。

論動物造型珠寶，不能不提卡地亞（Cartier）標誌性的Panthère de Cartier美洲豹系列，運用獨家的毛皮鑲嵌工藝，讓整體更有立體感，而看似隨機的排列方式，其實每一個斑點的距離都遵循嚴謹的規則，循著美洲豹的肌理紋路分布，而美洲豹姿態多變，有霸氣、有慵懶姿態，成為明星紅毯上的最愛，女星謝欣穎日前出席台北電影節頒獎典禮，即佩戴總價約1200萬元的美洲豹珠寶亮相。

▲▼Boucheron,Cartier 。（圖／公關照）

▲謝欣穎日前出席台北電影節頒獎典禮，佩戴總值約1,200萬元的卡地亞美洲豹系列珠寶。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼Boucheron,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Panthère de Cartier 美洲豹手環，3,960,000元。

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關鍵字：

Boucheron, 寶詩龍, Cartier, 卡地亞

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