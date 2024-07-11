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貝克漢次子曬勞力士「雪碧圈」與小妹自拍　受寵千金戴珠寶慶生

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▲▼貝克漢女兒,勞力士 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢次子羅密歐祝妹妹哈珀生日快樂，他戴勞力士「雪碧圈」Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶。（圖／翻攝romeobeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國前「足球金童」貝克漢（David Beckham）與維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）的千金哈珀（Harper Seven Beckham）10日歡度13歲生日，夫妻倆頻頻發IG影片與照片祝賀掌上明珠生日快樂，次子羅密歐（Romeo Beckham）也發兄妹自拍照祝福小妹，手腕上的勞力士（Rolex）「雪碧圈」Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶蠔式鋼款相當搶鏡。

▲▼貝克漢女兒,勞力士 。（圖／翻攝IG）

▲羅密歐戴的勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶蠔式鋼款腕錶，406,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

貝克漢夫婦育有3子1女，6口之家堪稱全球知名度最高的名流家庭，小孩全承襲爸媽的時尚品味，出入行頭都不簡單。羅密歐繼曬出與媽媽同款的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）Nautilus系列金錶，曬出與小妹哈珀的合照則換戴綠色與黑色陶瓷錶圈、被錶迷暱稱為「雪碧圈」的勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶蠔式鋼紀念型（Jubilee）錶帶錶，要價406,000元。

▲▼貝克漢女兒,勞力士 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢摟著寶貝女兒哈珀，她手腕上戴著梵克雅寶經典的Alhambra手鍊。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

壽星哈珀的行頭也不簡單，她被爸爸貝克漢甜擁入懷的照片中，她戴著法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典幸運草圖騰的Alhambra手鍊，無名指閃閃發亮的戒指讓網友好奇是否為昂貴鑽石，而她慶祝13歲的儀式很特別，蠟燭就插在為雙層甜甜圈上，透露了小少女對甜食的喜好。

▲▼貝克漢女兒,勞力士 。（圖／翻攝IG）

▲哈珀歡度13歲生日，蠟燭插上雙層甜甜圈慶祝。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

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關鍵字：

貝克漢, 維多利亞貝克漢, 哈珀, 梵克雅寶, Ven Cleef & Arpels, 勞力士, Rolex, 羅密歐

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