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貝克漢兒子名錶戴不完　羅密歐與「貝嫂」撞「錶王」金錶

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▲▼羅密歐 。（圖／翻攝IG）

▲羅密歐與媽媽維多利亞貝克漢在船上玩，兩人都戴PP Nautilus系列金錶。（圖／翻攝romeobeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢（David Beckham）與維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）剛歡慶結婚25周年，他們育有3子1女，堪稱全球知名度最高的名流家庭之一，兒女深受他們的時尚品味影響，人人都是名錶控，長子布魯克林（Brooklyn Beckham）近日戴著HUBLOT錶亮相，次子羅密歐（Romeo Beckham）則與媽媽一樣都是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）鐵粉，一起戴經典的Nautilus金錶。

▲▼羅密歐 。（圖／公關照）

▲PP Nautilus型號7118/1R腕錶，1,889,000元。（圖／翻攝romeobeckham IG）

過去維多利亞貝克漢曾曬過多只PP運動錶代表作Nautilus腕錶，次子羅密歐也愛上此系列，母子倆乘遊艇出海時，恰好都戴上Nautilus金錶展現好默契，其圓潤的八角形錶圈搭配舷窗結構錶殼、面盤飾以水平橫紋浮雕圖案都是招牌元素。

▲▼羅密歐 。（圖／公關照）

▲布魯克林佩戴HUBLOT亮眼的Big Bang Integrated湛藍陶瓷計時碼錶。（圖／翻攝romeobeckham IG）

貝克漢長子布魯克林近日則被目擊穿著簡單的白T恤配卡其褲，搭配HUBLOT Big Bang Integrated湛藍陶瓷計時碼錶，出色的錶殼與鍊帶為品牌研發的高科技亮彩陶瓷，還有魔力黑、深藍、銀灰和沙礫色等款式，從面盤可透視Unico HUB1280自動上鍊飛返計時機芯，吸睛度百分百。

▲▼羅密歐 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Integrated陶瓷鍊帶計時碼錶靛藍款，778,000元。（圖／提供，以下同）

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關鍵字：

羅密歐, 貝克漢, HUBLOT, 宇舶, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王

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