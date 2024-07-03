韓星Nana火辣比基尼太逼人　解放109公分美腿、蜜桃臀

▲Nana近日到印尼度假，穿著比基尼在海邊戲水。（圖／翻攝jin_a_nana IG）

記者陳雅韻／台北報導

邁入炎熱夏季，不少名人都展開海濱度假行程，以Netflix黑暗漫改劇《假面女郎》走紅的南韓女星Nana（林珍娜），近期與友人相偕遊印尼，她換上比基尼在海邊戲水，盡顯171公分的身材優勢，大秀109公分長腿與緊實腹肌，轉過身還露出蜜桃臀，勤練有成的窈窕曲線讓粉絲羨慕不已。





▲Nana大方展現蜜桃臀，在海邊興奮跳躍。（圖／翻攝jin_a_nana IG）

兩度被美國電影評論網站「TC Candler」評選為「世界百大美人」冠軍的Nana，以韓劇《假面女郎》獲得矚目，但她在拍攝期間因心理狀態不佳，竟沒有告知劇組便擅自進行大面積刺青，造成劇組後製工作更加繁重而挨批，去年9月她為奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）來台造勢，當時胸口、手臂與腿上刺青仍清晰可見，但此次遊印尼的比基尼照中，刺青已淡了不少，印證她除去刺青的決心。

▲Nana以比基尼配紅色花裙吸睛。（圖／翻攝jin_a_nana IG）

擁有臉蛋與身材優勢，Nana成為南韓水上運動品牌BARREL最佳代言人選，拍攝一系列防曬衣、泳裝形象照，擁有規律運動習慣的她展現健美體態，深具說服力。





▲Nana拍攝南韓水上運動品牌BARREL形象照，大露109公分長腿。（圖／翻攝jin_a_nana IG）