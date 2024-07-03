fb ig video ETtoday search mobile

巴黎奧運萬元內應景精品曝光　法國旗、艾菲爾鐵塔髮飾閃亮亮

>

▲▼奧運髮飾板鞋 。（圖／公關照）

▲模特兒別著亞歷山卓珍珠法國旗仕女夾8公分款（由上至下）4,600元，6公分款4,200元，豆扣夾3,000元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎奧運將於7月26日至8月11日登場，法國精品髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）精心設計應景的限量髮飾，以法國國旗藍、白與紅色為主色調，選用輕量耐用的頂級醋酸纖維材質，搭配亮眼的施華洛世奇水晶或施華洛世奇珍珠，創作法國和巴黎的標誌性符碼的髮飾，在髮上展現奧運風情，定價在萬元以內。

▲▼奧運髮飾板鞋 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓巴黎鐵塔豆扣夾黑色款，6,400元。

亞歷山卓奧運主題設計包括裝飾施華洛世奇珍珠的「珍珠法國旗」有仕女夾、抓夾、豆扣夾，以及鑲嵌藍、白、紅三色的施華洛世奇水晶的「晶燦法國旗」豆扣夾，都是讓人一眼認出本屆奧運主辦國的吸睛設計，而提到法國首都巴黎，絕對不會錯過地標艾菲爾鐵塔，本屆奧運也將在鐵塔前體育場舉辦沙灘排球賽，品牌因此設計4色綴滿施華洛世奇水晶與鉚釘的「巴黎鐵塔豆扣夾」，歡慶此運動盛事。

▲▼奧運髮飾板鞋 。（圖／公關照）

▲模特兒別著亞歷山卓晶燦法國旗豆扣夾，8,100元。

而自2020年東京奧運將滑板列為正式比賽項目後，此運動受到更多人矚目，滑板鞋品牌Vans特別於巴黎奧運前夕，以本屆奧運的主色藍、白、紅作為基底，推出百搭經典低筒鞋款Sport Low全新配色，外觀結合較窄的鞋頭設計，配上側邊Flying-V經典標誌，並結合麂皮皮革，流露復古風格，也呼應全球都關注的巴黎奧運。

▲▼奧運髮飾板鞋 。（圖／公關照）

▲Vans以巴黎奧運主色藍、白、紅作為基底，推出Sport Low夏季新色鞋款 2,080元。（圖／Vans提供）

►Balenciaga開巴黎紀念品店！托特包、馬克杯、磁鐵Logo小物搭奧運熱潮

►韓星Nana火辣比基尼太逼人　解放109公分美腿、蜜桃臀

關鍵字：

亞歷山卓, Alexandre de Paris, Vans, 巴黎奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

莫文蔚短旗袍露玉腿氣質完勝　巧搭卡地亞錶進行中西對話

莫文蔚短旗袍露玉腿氣質完勝　巧搭卡地亞錶進行中西對話

韓星Nana火辣比基尼太逼人　解放109公分美腿、蜜桃臀

韓星Nana火辣比基尼太逼人　解放109公分美腿、蜜桃臀

看到拖鞋還是可樂？測驗你的真實個性是怎麼樣的人

看到拖鞋還是可樂？測驗你的真實個性是怎麼樣的人

韓星Nana火辣比基尼太逼人　解放109公分美腿、蜜桃臀 「追到就不珍惜」星座Top 3！第一名時刻留意新對象　交往後落差最大 伊能靜：三伏天是最佳瘦身時間　保證瘦「三伏心法」公開 85度C開賣超夯「花邊千層布蕾」　日賣200顆想解饞免排隊 電風扇擺對位置室內涼一倍！　在1狀態下「一定要開窗」 不靠顏值卻超有異性緣　4個特質自帶「好感體質」最吃香 超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面