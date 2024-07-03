巴黎奧運萬元內應景精品曝光　法國旗、艾菲爾鐵塔髮飾閃亮亮

▲模特兒別著亞歷山卓珍珠法國旗仕女夾8公分款（由上至下）4,600元，6公分款4,200元，豆扣夾3,000元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎奧運將於7月26日至8月11日登場，法國精品髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）精心設計應景的限量髮飾，以法國國旗藍、白與紅色為主色調，選用輕量耐用的頂級醋酸纖維材質，搭配亮眼的施華洛世奇水晶或施華洛世奇珍珠，創作法國和巴黎的標誌性符碼的髮飾，在髮上展現奧運風情，定價在萬元以內。





▲亞歷山卓巴黎鐵塔豆扣夾黑色款，6,400元。

亞歷山卓奧運主題設計包括裝飾施華洛世奇珍珠的「珍珠法國旗」有仕女夾、抓夾、豆扣夾，以及鑲嵌藍、白、紅三色的施華洛世奇水晶的「晶燦法國旗」豆扣夾，都是讓人一眼認出本屆奧運主辦國的吸睛設計，而提到法國首都巴黎，絕對不會錯過地標艾菲爾鐵塔，本屆奧運也將在鐵塔前體育場舉辦沙灘排球賽，品牌因此設計4色綴滿施華洛世奇水晶與鉚釘的「巴黎鐵塔豆扣夾」，歡慶此運動盛事。





▲模特兒別著亞歷山卓晶燦法國旗豆扣夾，8,100元。

而自2020年東京奧運將滑板列為正式比賽項目後，此運動受到更多人矚目，滑板鞋品牌Vans特別於巴黎奧運前夕，以本屆奧運的主色藍、白、紅作為基底，推出百搭經典低筒鞋款Sport Low全新配色，外觀結合較窄的鞋頭設計，配上側邊Flying-V經典標誌，並結合麂皮皮革，流露復古風格，也呼應全球都關注的巴黎奧運。





▲Vans以巴黎奧運主色藍、白、紅作為基底，推出Sport Low夏季新色鞋款 2,080元。（圖／Vans提供）