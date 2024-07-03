莫文蔚短旗袍露玉腿氣質完勝　巧搭卡地亞錶進行中西對話

▲莫文蔚身穿藍色短旗袍，側邊開岔露出她的招牌美腿。（圖／翻攝mokabyebaby IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星莫文蔚影歌雙棲，出道超過30年依然保養得宜，讓人猜不出實際年齡54歲。日前她受邀參觀巴黎裝飾藝術博物館與香港故宮文化博物館聯合主辦的「法國百年時尚－巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910年」特別展覽，當天她特別選穿藍色短旗袍，與歐洲宮廷禮服進行一場中西對話，側邊開衩的短裙讓她露出招牌美腿，粉絲紛紛盛讚她優雅又美麗。





▲莫文蔚搭配卡地亞經典的Ballon Bleu de Cartier藍氣球腕錶。（圖／翻攝mokabyebaby IG）

過去莫文蔚曾多次穿旗袍亮相，不少款式還是媽媽的壓箱寶，此次現身香港故宮文華博物館特展，她穿上藍底白色蕾絲滾邊的短旗袍，流露好氣質，她同時搭配卡地亞（Cartier）經典的Ballon Bleu de Cartier藍氣球腕錶，展現非凡品味。





▲莫文蔚參觀香港故宮文化博物館舉辦的「法國百年時尚－巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910年」特展。（圖／翻攝mokabyebaby IG）

莫文蔚用心穿搭參觀香港故宮文化博物館舉辦的「法國百年時尚－巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910年」特別展覽，現場展出近400件精美的法國服裝、珠寶與配飾，呈現18世紀末至20世紀初的法國時尚歷史，詳述服飾如何塑造身體形態及體現身份地位，展至10月14日。





▲香港故宮文化博物館展出約1778年製的法國宮廷禮服。（圖／翻攝香港故宮文化博物館官網，尚托朗斯攝影）