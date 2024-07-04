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卡牌遊戲UNO聯名CASIO　招牌色與Logo錶上吸睛

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▲▼CASIO,小小兵 。（圖／公關照）

▲CASIO與Mattel合作以熱門卡牌遊戲UNO為靈感推出聯名錶A168WEUC，2,900元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

生產芭比娃娃的美國知名玩具公司Mattel，旗下還有卡牌遊戲UNO深受全球大小朋友歡迎，日系品牌CASIO創意無限，找上Mattel合作推出UNO聯名錶A168WEUC，數位顯示邊框裝飾UNO經典的紅、藍、黃、綠等配色，同時點綴UNO Logo，驚喜是啟動背光功能，面盤還會亮出「Wild」字樣。

▲▼CASIO,小小兵 。（圖／公關照）

▲啟動CASIO與UNO聯名錶A168WEUC的背光燈會顯示「Wild」字樣。

CASIO與UNO聯名錶A168WEUC不僅於面盤彰顯招牌元素，UNO Logo也在錶帶扣環與背蓋上出現，此外，錶背還刻有1、6、8的UNO卡牌的扇形圖案呼應錶款A168型號，令人會心一笑。

▲▼CASIO,小小兵 。（圖／公關照）

▲CASIO與UNO聯名錶A168WEUC的錶帶扣環印有UNO卡牌樣式。

▲▼CASIO,小小兵 。（圖／公關照）

▲CASIO與UNO聯名錶A168WEUC背蓋有卡牌圖案。

充滿玩心的設計總特別吸引人，比利時的包袋品牌Kipling二度攜手《小小兵》，推出Kipling X Minions小小兵聯名系列，共有愛惡作劇的戴夫（Dave）作為原型設計的手提後背包SEOUL、獨眼史都華（Stuart）後背包等4款可愛包袋，連品牌經典毛猴也喬裝成小小兵耍萌，另有以絨毛材質作成香蕉造型筆袋，可愛模樣超吸睛。

▲▼CASIO,小小兵 。（圖／公關照）

▲Kipling X MINIONS聯名系列小小兵牛仔造型機能手提後背包SEOUL，6,080元。（圖／Kipling提供，以下同）

▲▼CASIO,小小兵 。（圖／公關照）

▲Kipling X Minions聯名系列小小兵牛仔造型拉鍊束口袋後背包，2,880元。

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關鍵字：

CASIO, UNO, 小小兵, Kipling

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