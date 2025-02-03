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立春養生5個重點請筆記　多吃綠色蔬菜幫助養肝健脾

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▲▼立春養生重點。（圖／Pixabay）

▲立春建議補充綠色蔬菜以防止肝氣過旺。（圖／Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

今天是開工日，也是立春，二十四節氣之首，象徵春天的開始，萬物復甦，人體的陽氣也開始升發。《ET FASHION》整理以下幾個重點，教你為新的一年健康打好基礎。

#養肝為先，情緒調暢

中醫認為「春屬木，與肝相應」，春天是養肝的最佳時機。肝氣疏洩不暢容易導致情緒低落、易怒或疲倦，因此應保持心情舒暢、避免壓力過大。可透過深呼吸、伸展運動、郊遊踏青來舒緩肝氣，並養成早睡早起的習慣，避免熬夜傷肝。

#飲食清淡，疏肝健脾

立春時節飲食宜少酸多甘，以減少肝氣過旺對脾胃的影響。建議多吃綠色蔬菜（如菠菜、芹菜）、豆芽、山藥、大棗、枸杞等有助於養肝健脾的食物，避免過於油膩或辛辣的食物，以免加重肝火或損傷脾胃。此外，多喝玫瑰花茶、菊花茶、決明子茶等，有助於疏肝理氣。

▲▼立春養生重點。（圖／Pixabay）

#適量運動，升發陽氣

春天陽氣上升，適合進行慢跑、太極、瑜伽、戶外踏青等溫和運動，幫助身體適應氣候變化，促進氣血循環，增強免疫力。但應避免過度激烈運動，以免耗傷陽氣。

#防風禦寒，適時添衣

立春後雖然氣溫回升，但「春寒料峭」，乍暖還寒，仍需注意保暖，尤其是頭部、頸部、腳部，避免受風寒影響。建議早晚適當添衣，避免過早換上輕薄衣物，以免風寒侵襲，導致感冒或關節不適。

▲▼立春養生重點。（圖／Pixabay）

#祛濕排毒，促進代謝

春季濕氣較重，容易影響脾胃功能，導致疲倦、消化不良或水腫。可多吃薏仁、紅豆、茯苓、生薑等祛濕食材，並避免過量生冷飲食。此外，每天適量喝溫水，幫助代謝廢物，保持體內循環通暢。

關鍵字：

養肝, 疏肝, 健脾, 春天, 運動

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