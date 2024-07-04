美女網紅Chiara獨留千萬愛馬仕牆　婚姻觸礁斷捨離

▲Chiara Ferragni穿搭貴氣，手戴AP皇家橡樹。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

記者陳雅韻／綜合報導

被視為時尚部落客始祖、成功創辦同名品牌的義大利美女網紅Chiara Ferragni，於2018年與義大利歌手Fedez結婚並育有1子1女，經常在社群曬一家和樂幸福照，未料今年傳出婚姻觸礁，雙方已邁入離婚程序，她似乎也展開生活的斷捨離，曾經擠到爆的名牌包收納空間越來越精簡，只留下總值上千萬元的「愛馬仕（HERMÈS）牆」。

▲Chiara Ferragni和Fedez最後一次合體照片已是去年12月10日。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

以各式名牌穿搭吸睛的Chiara Ferragni，累積上億元身家，砸錢買精品不手軟，曾曝光各種顏色的香奈兒（CHANEL）包與愛馬仕包層疊擠壓，多到爆出櫃子的混亂模樣，而她搬家後終於還精品包一個完美的收納空間，如精品店般一一整齊排列，近期包款數量更加精簡，只見繽紛色的愛馬仕包排成一面牆，另一面牆則全是黑色的柏金包與凱莉包，當中不乏上百萬元的矜貴鱷魚皮款式。





▲過去Chiara Ferragni衣帽間香奈兒與愛馬仕包多到滿出來。（圖／翻攝chiaraferragni IG）





▲Chiara Ferragni擁有滿牆的各色愛馬仕包且排列整齊。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

Chiara Ferragni大動作進行名牌包的斷捨離，不免讓人聯想是否與婚變有關，她與Fedez最後一次在社群上po文曬恩愛是去年12月10日，兩人手上不見婚戒而傳出感情生變消息；Chiara人設也崩塌，被指控2022年與義大利糕點品牌 Balocco 以慈善之名合作推出聖誕蛋糕，但遭踢爆根本沒捐出款項，連義大利總理Giorgia Meloni都公開不點名批評「這位網紅」的行為，讓她形象大傷。





▲Chiara Ferragni另一面包牆以黑色的愛馬仕柏金包與凱莉包為主，不乏矜貴的鱷魚皮款式。（圖／翻攝chiaraferragni IG）





▲Chiara Ferragni背著粉紅色的愛馬仕「康康包」Constance出遊。（圖／翻攝chiaraferragni IG）