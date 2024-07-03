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《小王子》聯名首飾放閃　培育鑽石小狐狸耳環卡哇伊

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▲▼ 培育鑽石 。（圖／公關照）

▲JOY COLORi未來鑽石小王子聯名系列「星球」項鍊，65,000元。（圖／JOY COLORi提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

致力推廣實驗室培育鑽石的JOY COLORi未來鑽石，以時尚與環境永續為目標提供消費者多元選擇，今年再度與珠寶設計師Charlotte Pittel攜手，推出與法國名著《小王子》聯名系列，融入此經典文學中的重要元素如星球、玫瑰與小狐狸，創作一件件閃耀無比的首飾，讓人一眼就認出與《小王子》的緊密連結。

▲▼ 培育鑽石 。（圖／公關照）

▲JOY COLORi未來鑽石小王子聯名系列「玫瑰」項鍊，85,000元。

JOY COLORi未來鑽石擁有國際鑽石鑑定機構GIA認證，同時也是全台唯一的SCS全球科學驗證服務公司，雙重認證確保對旗下實驗室培育鑽石生產過程零無染，並可追溯來源，每一顆鑽石除了對環境友善，也展現極致耀眼光芒，而設計講求時尚感，與《小王子》聯名新作正是最佳範例，當中「星球」系列能展現小王子星際旅程的樣貌，「玫瑰」系列將愛深藏其中，而「小狐狸」系列耳環完美展現小王子的摯友小狐狸的輪廓，模樣可愛。

▲▼ 培育鑽石 。（圖／公關照）

▲JOY COLORi未來鑽石小王子聯名系列「小狐狸」耳環，36,000元。

▲▼ 培育鑽石 。（圖／公關照）

▲JOY COLORi未來鑽石小王子聯名系列流星戒指（左）68,000元，流星共舞戒指139,000元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）也加入培育鑽石設計行列，奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯、南韓女團少女時代成員秀英都曾戴著施華洛世奇培育鑽石Swarovski Created Diamonds作品公開亮相，特別是從閃耀星河獲得啟發的Galaxy系列備受名人追捧，鑽石交錯排列猶如星光閃爍，品牌同時發表獨家八角形切割的Eternity戒指，引領培育鑽石潮流。

▲▼ 培育鑽石 。（圖／公關照）

▲奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯佩戴施華洛世奇培育鑽石項鍊出席奧斯卡頒獎典禮。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

▲▼ 培育鑽石 。（圖／公關照）

▲南韓女團少女時代的秀英戴施華洛世奇培育鑽石首飾出席品牌活動。

▲▼ 培育鑽石 。（圖／公關照）

▲秀英戴的施華洛世奇Galaxy培育鑽石鍊墜，68,000元。

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關鍵字：

小王子, JOY COLORi未來鑽石, 施華洛世奇, Swarovski

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