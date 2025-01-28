韓國女生最近瘋「血糖減肥法」！早上一杯蘋果醋幫助消化　連貝嫂也愛喝

▲秀英。（圖／取自sooyoungchoi IG）

圖文／CTWANT

韓國女生真的很會自我管理，到韓國玩也發現她們身材都偏瘦而且很緊實，這篇就要來介紹韓國女生間流行的減肥小秘訣，趕快學起來。

韓國女生減肥秘訣1：每天至少一杯喝黑咖啡

早上來一杯黑咖啡應該已經成為她們的生活習慣，韓國女生上課前、上班路上、甚至連偶像上台前都是人手一杯黑咖啡，無糖黑咖啡對燃脂瘦身、提高身體代謝、幫助穩定食慾都有很大的幫助，可說是減肥必備神隊友。

▲韓國女生人手一杯黑咖啡，韓星秀英也愛喝咖啡。（圖／取自sooyoungchoi IG）

韓國女生減肥秘訣2：血糖減肥法

韓國女生最近在瘋「血糖控制」減肥法，像是早上不會選擇升糖速度太高的食物，然後起床會先喝一杯「蘋果醋（要加水）」，這樣做不但能促進消化還能穩定血糖，這招也是貝克漢老婆維多利亞維持身材的小秘訣。

▲韓星維持身材有一套自己的飲食法。（圖／取自sooyoungchoi IG）

小編推薦：東璧堂 康普茶順暢飲EX

繼2022年推出累積銷售10萬瓶的「康普順暢飲」，改良新包裝推出「康普順暢飲EX」，1包康普順暢飲－2碗生菜沙拉，專注腸道健康的全方位守護，這款新品正是專為這些需求而設計，採德國專利康普茶、專利益生菌後生元及葡萄王獨家技術開發，溫和調理體內環境。

▲東璧堂 康普茶順暢飲EX 30ml，一盒12包／1,080元。（圖／品牌提供）

韓國女生減肥秘訣3：注重吃飯順序

韓國女生也很注重吃飯順序，嚴格遵守先吃蔬菜再吃蛋白質、脂肪，最後吃碳水的原則，這樣讓血糖慢慢升高才不容易有饑餓感。

▲韓國女生也很注重吃飯順序，先吃蔬菜，碳水最後再吃。（圖／取自sooyoungchoi IG）

韓國女生減肥秘訣4：早餐吃蘋果＋一湯匙花生醬

除了蘋果醋、黑咖啡減肥法之外，他們也流行「花生減肥法」，尤其早餐會選擇蘋果＋花生醬的組合，因為花生中的不飽和脂肪能防止血糖急速上升然後又有飽足感，盡量選無糖花生醬喔。

▲秀英。（圖／取自sooyoungchoi IG）

小編推薦：BUNO 雲朵可可奶昔

邵雨薇提到自己特別重視身體線條，每天持之以恆的重訓因此會搭配MIXX電商的嘴饞輕代餐救星「BUNO雲朵可可奶昔」，簡單沖泡就能喝到美味又營養滿滿，在想要做好飲食控制時真的很有幫助。

▲BUNO雲朵可可奶昔／770元。（圖／品牌提供）

韓國女生減肥秘訣5：每周運動2～3次

很注重運動質量的韓國女生，每周會固定運動2～3次，不管學業或者工作再忙她們也堅持運動規律，尤其韓國偶像們經常行程滿檔還要開演唱會，也照樣狂曬健身房運動照，就是知道想要長期保持好身材就一定要練出肌肉量，他們稱肌肉就是最好的控糖劑。

▲韓星工作再忙，也會堅持運動規律。（圖／取自sooyoungchoi IG）

韓國女生減肥秘訣6：隨身攜帶營養補給品

韓國女生很懂吃各種營養補給品來養身，像是益生菌、紅參石榴液、高麗紅參液、膠原蛋白、維他命C、維他命B、添加許多美容成分的營養果凍，尤其減肥時期補充保健食品對氣色跟皮膚都會比較好。

▲韓國女生很懂吃各種營養補給品來養身。（圖／取自sooyoungchoi IG）

小編推薦：DHC 持續型維他命B群

這款「持續型維他命B群」不但富含能互發揮所長的8種維他命B群（維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素B12、菸鹼素、葉酸、泛酸、生物素），同時並添加HPMC（羥丙基甲基纖維素），成功讓水溶性維他命B群緩慢地釋出，改善體況、促進活力。

▲DHC持續型維他命B群30日份（60粒）／200元。（圖／取自dhc_official_jp IG）

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