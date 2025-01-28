fb ig video ETtoday search mobile

韓國女生最近瘋「血糖減肥法」！早上一杯蘋果醋幫助消化　連貝嫂也愛喝

>

韓國女生最近瘋「血糖減肥法」！除了每天喝冰美式，早上起床「這杯飲料」能幫助消化連貝克漢老婆也愛喝

▲秀英。（圖／取自sooyoungchoi IG）

圖文／CTWANT

韓國女生真的很會自我管理，到韓國玩也發現她們身材都偏瘦而且很緊實，這篇就要來介紹韓國女生間流行的減肥小秘訣，趕快學起來。

韓國女生減肥秘訣1：每天至少一杯喝黑咖啡

早上來一杯黑咖啡應該已經成為她們的生活習慣，韓國女生上課前、上班路上、甚至連偶像上台前都是人手一杯黑咖啡，無糖黑咖啡對燃脂瘦身、提高身體代謝、幫助穩定食慾都有很大的幫助，可說是減肥必備神隊友。

韓國女生最近瘋「血糖減肥法」！除了每天喝冰美式，早上起床「這杯飲料」能幫助消化連貝克漢老婆也愛喝

▲韓國女生人手一杯黑咖啡，韓星秀英也愛喝咖啡。（圖／取自sooyoungchoi IG）

韓國女生減肥秘訣2：血糖減肥法

韓國女生最近在瘋「血糖控制」減肥法，像是早上不會選擇升糖速度太高的食物，然後起床會先喝一杯「蘋果醋（要加水）」，這樣做不但能促進消化還能穩定血糖，這招也是貝克漢老婆維多利亞維持身材的小秘訣。

韓國女生最近瘋「血糖減肥法」！除了每天喝冰美式，早上起床「這杯飲料」能幫助消化連貝克漢老婆也愛喝

▲韓星維持身材有一套自己的飲食法。（圖／取自sooyoungchoi IG）

小編推薦：東璧堂 康普茶順暢飲EX

繼2022年推出累積銷售10萬瓶的「康普順暢飲」，改良新包裝推出「康普順暢飲EX」，1包康普順暢飲－2碗生菜沙拉，專注腸道健康的全方位守護，這款新品正是專為這些需求而設計，採德國專利康普茶、專利益生菌後生元及葡萄王獨家技術開發，溫和調理體內環境。

韓國女生最近瘋「血糖減肥法」！除了每天喝冰美式，早上起床「這杯飲料」能幫助消化連貝克漢老婆也愛喝

▲東璧堂 康普茶順暢飲EX 30ml，一盒12包／1,080元。（圖／品牌提供）

韓國女生減肥秘訣3：注重吃飯順序

韓國女生也很注重吃飯順序，嚴格遵守先吃蔬菜再吃蛋白質、脂肪，最後吃碳水的原則，這樣讓血糖慢慢升高才不容易有饑餓感。

韓國女生最近瘋「血糖減肥法」！除了每天喝冰美式，早上起床「這杯飲料」能幫助消化連貝克漢老婆也愛喝

▲韓國女生也很注重吃飯順序，先吃蔬菜，碳水最後再吃。（圖／取自sooyoungchoi IG）

韓國女生減肥秘訣4：早餐吃蘋果＋一湯匙花生醬

除了蘋果醋、黑咖啡減肥法之外，他們也流行「花生減肥法」，尤其早餐會選擇蘋果＋花生醬的組合，因為花生中的不飽和脂肪能防止血糖急速上升然後又有飽足感，盡量選無糖花生醬喔。

韓國女生最近瘋「血糖減肥法」！除了每天喝冰美式，早上起床「這杯飲料」能幫助消化連貝克漢老婆也愛喝

▲秀英。（圖／取自sooyoungchoi IG）

小編推薦：BUNO 雲朵可可奶昔

邵雨薇提到自己特別重視身體線條，每天持之以恆的重訓因此會搭配MIXX電商的嘴饞輕代餐救星「BUNO雲朵可可奶昔」，簡單沖泡就能喝到美味又營養滿滿，在想要做好飲食控制時真的很有幫助。

韓國女生最近瘋「血糖減肥法」！除了每天喝冰美式，早上起床「這杯飲料」能幫助消化連貝克漢老婆也愛喝

▲BUNO雲朵可可奶昔／770元。（圖／品牌提供）

韓國女生減肥秘訣5：每周運動2～3次

很注重運動質量的韓國女生，每周會固定運動2～3次，不管學業或者工作再忙她們也堅持運動規律，尤其韓國偶像們經常行程滿檔還要開演唱會，也照樣狂曬健身房運動照，就是知道想要長期保持好身材就一定要練出肌肉量，他們稱肌肉就是最好的控糖劑。

韓國女生最近瘋「血糖減肥法」！除了每天喝冰美式，早上起床「這杯飲料」能幫助消化連貝克漢老婆也愛喝

▲韓星工作再忙，也會堅持運動規律。（圖／取自sooyoungchoi IG）

韓國女生減肥秘訣6：隨身攜帶營養補給品

韓國女生很懂吃各種營養補給品來養身，像是益生菌、紅參石榴液、高麗紅參液、膠原蛋白、維他命C、維他命B、添加許多美容成分的營養果凍，尤其減肥時期補充保健食品對氣色跟皮膚都會比較好。

韓國女生最近瘋「血糖減肥法」！除了每天喝冰美式，早上起床「這杯飲料」能幫助消化連貝克漢老婆也愛喝

▲韓國女生很懂吃各種營養補給品來養身。（圖／取自sooyoungchoi IG）

小編推薦：DHC 持續型維他命B群

這款「持續型維他命B群」不但富含能互發揮所長的8種維他命B群（維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素B12、菸鹼素、葉酸、泛酸、生物素），同時並添加HPMC（羥丙基甲基纖維素），成功讓水溶性維他命B群緩慢地釋出，改善體況、促進活力。

韓國女生最近瘋「血糖減肥法」！除了每天喝冰美式，早上起床「這杯飲料」能幫助消化連貝克漢老婆也愛喝

▲DHC持續型維他命B群30日份（60粒）／200元。（圖／取自dhc_official_jp IG）

延伸閱讀
41歲男無預警被解雇　無所事事「出租自己」年賺260萬
坐月子、家事全包還倒貼錢幫忙帶孫　兒子、媳婦叫她去工作「以後沒辦法養你！」
原始連結

關鍵字：

周刊王, 減肥, 韓星, 韓國女生, 血糖減肥法, 黑咖啡

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

新竹雙載機車撞貨車尾門　夫妻送醫仍不治

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

2025最新紅包行情表　禁忌、包多少一次看懂

2025最新紅包行情表　禁忌、包多少一次看懂

「大馬最美千金」柏金包當媽媽包　愛馬仕千萬「天花板」包是日常

「大馬最美千金」柏金包當媽媽包　愛馬仕千萬「天花板」包是日常

過年重口味導致水腫？5款「排水食物」幫你恢復一身輕盈

過年重口味導致水腫？5款「排水食物」幫你恢復一身輕盈

初一到初五禁忌小百科　「這一天」千萬別罵人 智慧金句必收！蔡康永：人生最重要的不是快樂，而是平靜 拿到紅包要先「壓歲」　5個小撇步帶旺一年財運 執杯大師列出4款易飲酒款　和朋友聚會自在喝 《魷魚遊戲2》朴成焄私下其實是隱藏版潮男！最愛Supreme、Stüssy 「鎖吻棒」一整天持妝不掉色！加了維他命E養護細嫩唇 金價走高新年金飾照買　財神不倒翁太可愛、蛇紋手環吐時髦酷味

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面