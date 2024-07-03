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林柏宏寵另一半送浪琴表「包色」　謝欣穎耍心機「一錶兩人戴」

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▲▼ 林柏宏與謝欣穎出席浪琴活動 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲謝欣穎（左）與林柏宏為浪琴表板橋大遠百名品店開幕剪綵。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）板橋大遠百名品店今正式開幕，邀主演新片《愛的噩夢》的林柏宏與謝欣穎一同剪綵，兩人戲裡戲外默契好，選錶都屬「外貌協會」成員，對全新CONQUEST征服者系列腕錶愛不釋手，林柏宏大器表示，若買此系列錶送另一半會選擇「包色」，但立刻笑著補充說：「是包錶帶顏色啦！再外加一條金屬鍊帶。」謝欣穎則會選擇錶徑38毫米的錶款送情人，透露小心機是「兩個人都可以戴」！

▲▼ 林柏宏與謝欣穎出席浪琴活動 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲謝欣穎與林柏宏對浪琴表CONQUEST征服者系列新錶愛不釋手。（圖／記者陳雅韻攝）

讓林柏宏與謝欣穎都能挑到心儀錶款的浪琴表CONQUEST征服者系列腕錶，今年問世70周年，1954年品牌推出此系列並於瑞士聯邦智慧財產局（IPI）註冊，成為第一個名稱獲得保護的浪琴表腕錶系列。

▲▼ Longeins,Rado 。（圖／公關照）

▲浪琴位於板橋大遠百名品店全新開幕，以品牌經典優雅的藍與白為主色調。（圖／浪琴表提供，以下同）

CONQUEST征服者系列腕錶於70周年之際全新改版並壯大陣容，提供豐富的顏色、材質與尺寸滿足時尚男女，共有30毫米、34毫米與38毫米三針腕錶，以及錶徑42毫米的計時碼錶，同時備有交錯拋光與緞磨表面的不鏽鋼或雙材質錶殼，今戴著香檳金色面盤計時碼錶的林柏宏，最想啟動計時功能計時跑百米的速度，他說：「夏天到了嘛！想看自己的體力有沒有進步。」

▲▼ Longeins,Rado 。（圖／公關照）

▲浪琴表CONQUEST征服者系列42mm藍色太陽放射飾紋三眼面盤搭配藍色橡膠錶帶腕錶，125,400元。

▲▼ Longeins,Rado 。（圖／公關照）

▲浪琴表CONQUEST征服者系列34mm薄荷綠渦漩太陽放射紋面盤不鏽鋼鍊帶腕錶，69,900元。

▲▼ Longeins,Rado 。（圖／公關照）

▲浪琴表CONQUEST征服者系列34mm花瓣粉色渦漩太陽放射紋面盤不鏽鋼鍊帶腕錶，69,900元。

同樣進駐板橋大遠百開設專賣店的雷達表（Rado），近期主打夜藍色城市色調的Captain Cook 庫克船長高科技陶瓷鏤空腕錶與True Square真我方形系列高科技陶瓷鏤空腕錶，兩者均呈現優雅深邃的藍色陶瓷錶殼，搭配透出80小時動力儲存機芯的面盤，再配上與錶殼色調相同的橡膠錶帶，展現優雅運動風格。

▲▼ Longeins,Rado 。（圖／公關照）

▲雷達表True Square真我方形系列高科技陶瓷鏤空腕錶81,000元，Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空腕錶143,600元。（圖／雷達表提供）

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關鍵字：

Longines, 浪琴表, Rado, 雷達表

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