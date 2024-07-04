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金秀賢來台前先發帥照　秀女性也能駕馭的纖薄潛水錶

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▲▼MIDO,TISSOT 。（圖／公關照）

▲金秀賢以休閒丹寧裝搭配MIDO Ocean Star 39海洋之星系列自動腕錶。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓男星金秀賢與金智媛合作韓劇《淚之女王》大受歡迎，兩人聲勢達到頂點，繼日前金智媛來台為Dior台北新光三越Diamond Towers精品店開幕站台，金秀賢也將於6日現身林口體育館，參加亞洲巡迴見面會《EYES ON YOU》台北場，他所代言的瑞士腕錶品牌MIDO（美度表）今釋出他的新照，恰好提醒粉絲準備本周六與偶像見面了。

▲▼MIDO,TISSOT 。（圖／公關照）

▲MIDO Ocean Star 39海洋之星系列自動腕錶，35,600元。

擔任MIDO亞洲品牌大使的金秀賢（Kim Soo Hyun），在最新形象照中以休閒丹寧裝搭配Ocean Star 39海洋之星系列自動腕錶，慶祝此系列問世80周年，新錶最大突破是39毫米的錶徑男女皆可駕馭，且錶殼更為纖薄，搭載MIDO Caliber 72自動上鍊機芯，具200米防水，共有藍色漸變色、香檳金漸變色、黑色漸變色面盤鍊帶錶，以及一款黑色橡膠錶帶錶等4種款式。

▲▼MIDO,TISSOT 。（圖／公關照）

▲MIDO Ocean Star 39海洋之星系列自動腕錶黑色款，38,200元。

天梭表（TISSOT）也持續壯大熱賣的Seastar海星系列陣容，推出5款40mm自動款腕錶，具備快拆錶帶設計增添時尚感，而實際功能是搭載80小時動力儲存及Nivachron™抗磁合金游絲的Powermatic 80自動上鍊機芯，具80小時的儲存動力，以及絕佳抗磁性，內外兼具。

▲▼MIDO,TISSOT 。（圖／公關照）

▲天梭表海星系列40mm自動款腕錶全黑PVD款，25,800元。（圖／天梭表提供）

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關鍵字：

金秀賢, MIDO, TISSOT, 天梭表

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