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營養師曝「火鍋料熱量圖鑑」　提醒「下肉後」的湯別喝

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▲▼營養師曝「火鍋料熱量圖鑑」。（圖／Pixabay）

▲營養師教你這樣吃火鍋不怕胖。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

你吃火鍋都吃什麼料呢？不少人認為火鍋料才是火鍋中的靈魂，營養師高敏敏整理火鍋料熱量圖鑑，讓大家吃得開心也要吃得聰明，別讓美味的火鍋料成為熱量炸彈。

火鍋到底要怎麼吃才不怕熱量破表呢？營養師高敏敏列出火鍋料圖鑑，簡單來說，把2-3個火鍋料吃下肚大約就100大卡，由於火鍋料都是加工品，是由許多油、鹽、糖和澱粉的堆疊，不可不慎！舉例來說，像是油條、炸豆皮的熱量更是驚人，若在飲食控制，必須盡量避免。

▲▼營養師曝火鍋料熱量。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師加碼分享，除了火鍋料會讓熱量破表，若是多喝熱湯也會讓每日的鈉攝取量超標，當攝取過多鈉，就容易使體內的水滯留，水腫就跟著來了，因此吃火鍋也有一些健康小撇步，現在就趕快記下來！

#湯底選擇普通清湯

建議選擇大骨、蔬菜、昆布等湯頭，提醒想喝清湯得趁放料之前，下肉之後就不要喝。

#多吃蔬菜、少挑加工食品

火鍋菜盤若是能選擇的話，可以和店家指定要沒有火鍋料的菜盤，豐富蔬菜、菇類讓你飽足又健康。

#主食選擇麵類、能全穀類的更好

白飯可以替換成高纖維的根莖類食物，熱量約是白飯的一半。

#選擇低脂肉品、避免高油脂肉片

避開高油脂的霜降牛、梅花豬、五花肉、培根片，以低脂的雞肉、里肌肉、牛腱、鯛魚片為主。

#以天然辛香料調味為主

醬料建議選擇蔥、蒜、蘿蔔泥、辣椒，不要豆瓣、沙茶重口味的稠狀醬料。

關鍵字：

火鍋, 熱量, 營養, 健康, 飲食

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拿食物湊近熟睡萌貓面前 牠下秒被味道喚醒開吃XD

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